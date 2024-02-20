20 Şub 2024 - 15:06- Teknoloji G:

Mercedes 250 bin aracını geri çağıracak

Mercedes, potansiyel yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak.

Anadolu Ajansı
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Mercedes 250 bin aracını geri çağıracak mask

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in, potansiyel yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesine göre, Mercedes-Benz, potansiyel yangın riskine karşı ihtiyati tedbir olarak 37 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak.

HANGİ MODELLER ÇAĞIRILACAK?

Geri çağırmadan, Mercedes'in 2023 yılı üretimi AMG GT, C-Serisi, CLE, E-Serisi, EQE, EQS, GLC, S-Serisi ve SL modelleri etkilenecek.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre ise Mercedes-Benz, ihtiyati tedbir olarak söz konusu yangın riskinden etkilenen araçların belirli parçalarını ücretsiz değiştirecek.

Planlanan değişim, ekipmana bağlı olarak 2 ila 5,5 saat sürecek.

20 Şub 2024 - 15:06 - Teknoloji

Mahreç  Anadolu Ajansı

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