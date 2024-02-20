İYİ Parti Gölcük'ün belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gölcük Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:

İYİ PARTİ GÖLCÜK BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI ASİL ÜYELİK SIRA NO





ADI





SOYADI 1 EMRAH SALBACAK 2 ECE YÜCEL KAYA 3 NİHAT YILDIZ 4 HÜSEYİN ŞAHİN 5 AHMET EKŞİ 6 SAİT ŞAHAN 7 MELİH SAMET AKÇAY 8 ALİ SERT 9 TAHSİN BAYRAK 10 MURAT DURAK 11 HASAN DEMİR 12 SÜLEYMAN DEMİRCİ 13 HAKKI KAPAN 14 MESUT ANGIN 15 ENİZ YEMENİCİ 16 ADNAN SÖNMEZ 17 NERMİN UZUNER 18 DENİZ ELZA AŞÇIOĞLU 19 GALİP POSTAL 20 HAKAN BAYRAK 21 HÜSEYİN CİN 22 SEZEN OKER 23 SULTAN ULUYÜZ 24 FADİME CİVELEK 25 HULUSİ KURTOĞLU 26 GİZEM KAPLAN 27 FATİH KAHRAMAN 28 BAKİ ŞARLI SIRA NO





ADI





SOYADI KONTENJAN TOLGA BELKIS KONTENJAN MUSTAFA ÇALIŞKAN KONTENJAN AYŞEN SARAL