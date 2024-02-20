20 Şub 2024 - 15:08- Siyaset G:

İYİ Parti Gölcük'ün belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti'nin Gölcük Belediye Meclis Üyesi listesinde yer alacak olan isimler netleşti.

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İYİ Parti Gölcük'ün belediye meclis üyesi listesi belli oldu mask

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı.  Seçime yaklaşırken, adayların belediye  meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gölcük Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli  oldu:

İYİ PARTİ
GÖLCÜK BELEDİYESİ  BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
ASİL ÜYELİK
SIRA NO


ADI 


SOYADI 
1EMRAHSALBACAK
2ECE YÜCEL KAYA
3NİHATYILDIZ
4HÜSEYİNŞAHİN
5AHMETEKŞİ
6SAİTŞAHAN
7MELİH SAMETAKÇAY
8ALİSERT
9TAHSİNBAYRAK
10MURATDURAK
11HASANDEMİR
12SÜLEYMANDEMİRCİ
13HAKKIKAPAN
14MESUTANGIN
15ENİZYEMENİCİ
16ADNANSÖNMEZ
17NERMİNUZUNER
18DENİZ ELZAAŞÇIOĞLU
19GALİPPOSTAL
20HAKANBAYRAK
21HÜSEYİNCİN
22SEZENOKER
23SULTANULUYÜZ
24FADİMECİVELEK
25HULUSİKURTOĞLU
26GİZEMKAPLAN
27FATİHKAHRAMAN
28BAKİŞARLI
 
SIRA NO


ADI 


SOYADI 
KONTENJAN TOLGABELKIS
KONTENJAN MUSTAFAÇALIŞKAN
KONTENJAN AYŞENSARAL
# İyi Parti, oldu, meclis üyesi

20 Şub 2024 - 15:08 - Siyaset

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