İYİ Parti Gölcük'ün belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gölcük Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:
|İYİ PARTİ
|GÖLCÜK BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
|ASİL ÜYELİK
|SIRA NO
ADI
SOYADI
|1
|EMRAH
|SALBACAK
|2
|ECE YÜCEL
|KAYA
|3
|NİHAT
|YILDIZ
|4
|HÜSEYİN
|ŞAHİN
|5
|AHMET
|EKŞİ
|6
|SAİT
|ŞAHAN
|7
|MELİH SAMET
|AKÇAY
|8
|ALİ
|SERT
|9
|TAHSİN
|BAYRAK
|10
|MURAT
|DURAK
|11
|HASAN
|DEMİR
|12
|SÜLEYMAN
|DEMİRCİ
|13
|HAKKI
|KAPAN
|14
|MESUT
|ANGIN
|15
|ENİZ
|YEMENİCİ
|16
|ADNAN
|SÖNMEZ
|17
|NERMİN
|UZUNER
|18
|DENİZ ELZA
|AŞÇIOĞLU
|19
|GALİP
|POSTAL
|20
|HAKAN
|BAYRAK
|21
|HÜSEYİN
|CİN
|22
|SEZEN
|OKER
|23
|SULTAN
|ULUYÜZ
|24
|FADİME
|CİVELEK
|25
|HULUSİ
|KURTOĞLU
|26
|GİZEM
|KAPLAN
|27
|FATİH
|KAHRAMAN
|28
|BAKİ
|ŞARLI
|SIRA NO
ADI
SOYADI
|KONTENJAN
|TOLGA
|BELKIS
|KONTENJAN
|MUSTAFA
|ÇALIŞKAN
|KONTENJAN
|AYŞEN
|SARAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.