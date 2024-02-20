İYİ Parti Gebze'nin belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gebze Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:
|GEBZE İLÇESİ
|İYİ PARTİ
|GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI
|ASIL ÜYELİK
|SIRA NO
|ADI SOYADI
|1
|BİROL ELÜSTÜ
|2
|ZEYNEP ASLAN ÇAPÇI
|3
|YUNUS UMUT AYDOĞDU
|4
|HATİCE ÇALIŞKAN TORUN
|5
|MUSA KARGIOĞLU
|6
|ERTAN UZEL
|7
|SİNAN TEKER
|8
|BURAK KAYA
|9
|KADİR İKİNCİ
|10
|SEVİNÇ DUMAN
|11
|MURAT YAYLA
|12
|DURMUŞ DEMİRCİ
|13
|AHMET YALVAÇ
|14
|MEHMET BALIK
|15
|FETHİ ÖZLÜ
|16
|YUNUS KÜÇÜKPOLAT
|17
|ERTAN NALBUR
|18
|GÜLSEMİN YAMAN
|19
|YASİN ACET
|20
|HÜSEYİN ALBAYRAK
|21
|MUHAMMET ATEŞ
|22
|KAMİL KOCAMAN
|23
|FURKAN BULUT
|24
|ŞEVKET SAYICI
|25
|SİBEL YILMAZ
|26
|KASIM BAYRAK
|27
|AHMET GÜRKAN
|28
|PINAR BAŞ
|29
|HALİM ÖZDEMİR
|30
|ECE DEĞİRMENCİ
|31
|ENGİN DOĞAN
|32
|MEVLÜDE KUŞ
|33
|YİĞİT BİLİT
|GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI
|YEDEK ÜYELİK
|SIRA NO
|ADI SOYADI
|1
|HASAN DEĞİRMENCİ
|2
|ANIL CAN DOĞAN
|3
|YASİN ALPASLAN USTA
|4
|GÖKHAN PALABIYIK
|5
|AHMET ÖZDEMİR
|GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI
|KONTENJAN ÜYELİK
|SIRA NO
|ADI SOYADI
|1
|ASLAN YELEK
|2
|ŞENOL KURT
|3
|RAHİM ARSLAN
|4
|DİDAR GÖÇEOĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.