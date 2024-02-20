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İYİ Parti Gebze'nin belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti'nin Gebze Belediye Meclis Üyesi listesinde yer alacak olan isimler netleşti.

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İYİ Parti Gebze'nin belediye meclis üyesi listesi belli oldu mask

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı.  Seçime yaklaşırken, adayların belediye  meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gebze Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli  oldu:

GEBZE İLÇESİ
İYİ PARTİ
GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ  ADAYLARI
ASIL ÜYELİK
SIRA NOADI SOYADI
1BİROL ELÜSTÜ
2ZEYNEP ASLAN ÇAPÇI
3YUNUS UMUT AYDOĞDU
4 HATİCE ÇALIŞKAN TORUN
5MUSA KARGIOĞLU
6ERTAN UZEL
7SİNAN TEKER
8BURAK KAYA 
9KADİR İKİNCİ 
10SEVİNÇ DUMAN
11MURAT YAYLA
12DURMUŞ DEMİRCİ 
13 AHMET YALVAÇ
14MEHMET BALIK 
15FETHİ ÖZLÜ
16YUNUS KÜÇÜKPOLAT
17ERTAN NALBUR
18GÜLSEMİN YAMAN 
19YASİN ACET
20HÜSEYİN ALBAYRAK
21MUHAMMET ATEŞ
22KAMİL KOCAMAN 
23FURKAN BULUT
24ŞEVKET SAYICI
25SİBEL YILMAZ 
26KASIM  BAYRAK 
27AHMET GÜRKAN 
28PINAR BAŞ 
29HALİM ÖZDEMİR
30ECE DEĞİRMENCİ
31ENGİN DOĞAN
32MEVLÜDE KUŞ
33YİĞİT BİLİT
GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ  ADAYLARI
YEDEK ÜYELİK
SIRA NOADI SOYADI
1HASAN DEĞİRMENCİ
2ANIL CAN DOĞAN
3YASİN ALPASLAN USTA
4GÖKHAN PALABIYIK
5AHMET ÖZDEMİR 
 
GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ  ADAYLARI
KONTENJAN ÜYELİK
SIRA NOADI SOYADI
1ASLAN YELEK
2 ŞENOL KURT
3RAHİM ARSLAN 
4DİDAR GÖÇEOĞLU
# İyi Parti, oldu, meclis üyesi

20 Şub 2024 - 15:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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