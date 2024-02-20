İYİ Parti Gebze'nin belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Gebze Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:

GEBZE İLÇESİ İYİ PARTİ GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI ASIL ÜYELİK SIRA NO ADI SOYADI 1 BİROL ELÜSTÜ 2 ZEYNEP ASLAN ÇAPÇI 3 YUNUS UMUT AYDOĞDU 4 HATİCE ÇALIŞKAN TORUN 5 MUSA KARGIOĞLU 6 ERTAN UZEL 7 SİNAN TEKER 8 BURAK KAYA 9 KADİR İKİNCİ 10 SEVİNÇ DUMAN 11 MURAT YAYLA 12 DURMUŞ DEMİRCİ 13 AHMET YALVAÇ 14 MEHMET BALIK 15 FETHİ ÖZLÜ 16 YUNUS KÜÇÜKPOLAT 17 ERTAN NALBUR 18 GÜLSEMİN YAMAN 19 YASİN ACET 20 HÜSEYİN ALBAYRAK 21 MUHAMMET ATEŞ 22 KAMİL KOCAMAN 23 FURKAN BULUT 24 ŞEVKET SAYICI 25 SİBEL YILMAZ 26 KASIM BAYRAK 27 AHMET GÜRKAN 28 PINAR BAŞ 29 HALİM ÖZDEMİR 30 ECE DEĞİRMENCİ 31 ENGİN DOĞAN 32 MEVLÜDE KUŞ 33 YİĞİT BİLİT GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI YEDEK ÜYELİK SIRA NO ADI SOYADI 1 HASAN DEĞİRMENCİ 2 ANIL CAN DOĞAN 3 YASİN ALPASLAN USTA 4 GÖKHAN PALABIYIK 5 AHMET ÖZDEMİR GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI KONTENJAN ÜYELİK SIRA NO ADI SOYADI 1 ASLAN YELEK 2 ŞENOL KURT 3 RAHİM ARSLAN 4 DİDAR GÖÇEOĞLU