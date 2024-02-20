İYİ Parti Körfez'in belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Körfez Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:
|İYİ PARTİ ADAY LİSTELERİ
|KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ
|KÖRFEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
|SIRA NO
|ADI VE SOYADI
|1
|VEHBİ KIRANŞAL
|2
|FIRAT TÜRKER
|3
|MURTEZA ÖZÜN
|4
|FATİH ÖZTÜRK
|5
|DİLANUR DURMUŞ
|6
|SERKAN ARSLAN
|7
|ZEHRA DEMİRBAŞ
|8
|BATUHAN ÖZDEMİR
|9
|ÜNAL VURUŞ
|10
|İLHAN DENİZCİ
|11
|EMİNE DAL
|12
|SERAP YİĞİT
|13
|ZİYA DANYILDIZ
|14
|BARIŞ EŞKİ
|15
|FATİH KİVİSOĞLU
|16
|NİSANUR BOZKAYA
|17
|EMEL AKİLİ ÖZVEREN
|18
|ZEKİ BİNGÖL
|19
|METEHAN VARHAN
|20
|ZEHRA GÜR
|21
|ERSİN DEMİRCAN
|22
|ALPEREN YEĞEN
|23
|İBRAHİM DUMAN
|24
|SERDAR ÖZ
|25
|YUNUS EMRE KAVAZ
|26
|BARIŞ KORKMAZ
|27
|İSMAİL ELLİALTI
|28
|NEZİRE YURĞA
|KONTENJAN ÜYE ADAYI
|SIRA NO
|ADI VE SOYADI
|1
|REŞAT SARI
|2
|MEHMET CANDEMİR
|3
|TUNAHAN BERBER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.