İYİ Parti Körfez'in belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Körfez Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:

İYİ PARTİ ADAY LİSTELERİ KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ KÖRFEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI SIRA NO ADI VE SOYADI 1 VEHBİ KIRANŞAL 2 FIRAT TÜRKER 3 MURTEZA ÖZÜN 4 FATİH ÖZTÜRK 5 DİLANUR DURMUŞ 6 SERKAN ARSLAN 7 ZEHRA DEMİRBAŞ 8 BATUHAN ÖZDEMİR 9 ÜNAL VURUŞ 10 İLHAN DENİZCİ 11 EMİNE DAL 12 SERAP YİĞİT 13 ZİYA DANYILDIZ 14 BARIŞ EŞKİ 15 FATİH KİVİSOĞLU 16 NİSANUR BOZKAYA 17 EMEL AKİLİ ÖZVEREN 18 ZEKİ BİNGÖL 19 METEHAN VARHAN 20 ZEHRA GÜR 21 ERSİN DEMİRCAN 22 ALPEREN YEĞEN 23 İBRAHİM DUMAN 24 SERDAR ÖZ 25 YUNUS EMRE KAVAZ 26 BARIŞ KORKMAZ 27 İSMAİL ELLİALTI 28 NEZİRE YURĞA KONTENJAN ÜYE ADAYI SIRA NO ADI VE SOYADI 1 REŞAT SARI 2 MEHMET CANDEMİR 3 TUNAHAN BERBER