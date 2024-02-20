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İYİ Parti Körfez'in belediye meclis üyesi listesi belli oldu

İYİ Parti'nin Körfez Belediye Meclis Üyesi listesinde yer alacak olan isimler netleşti.

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İYİ Parti Körfez'in belediye meclis üyesi listesi belli oldu mask

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı almıştı.  Seçime yaklaşırken, adayların belediye  meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin Körfez Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli  oldu:

İYİ PARTİ  ADAY LİSTELERİ
KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ
KÖRFEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
SIRA NOADI VE SOYADI
1VEHBİ KIRANŞAL
2FIRAT TÜRKER
3MURTEZA ÖZÜN
4FATİH ÖZTÜRK
5DİLANUR DURMUŞ
6SERKAN ARSLAN
7ZEHRA DEMİRBAŞ
8BATUHAN ÖZDEMİR
9ÜNAL VURUŞ
10İLHAN DENİZCİ
11EMİNE DAL
12SERAP YİĞİT
13ZİYA DANYILDIZ
14BARIŞ EŞKİ
15FATİH KİVİSOĞLU
16NİSANUR BOZKAYA
17EMEL AKİLİ ÖZVEREN
18ZEKİ BİNGÖL
19METEHAN VARHAN
20ZEHRA GÜR
21ERSİN DEMİRCAN
22ALPEREN YEĞEN
23İBRAHİM DUMAN
24SERDAR ÖZ
25YUNUS EMRE KAVAZ
26BARIŞ KORKMAZ
27İSMAİL ELLİALTI
28NEZİRE YURĞA
KONTENJAN ÜYE ADAYI
SIRA NOADI VE SOYADI
1REŞAT SARI
2MEHMET CANDEMİR
3TUNAHAN BERBER
# İyi Parti, oldu, meclis üyesi, aday

20 Şub 2024 - 15:12 - Siyaset

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