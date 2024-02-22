KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 29.12.2022 tarih ve 2022/10-281 sayılı UKOME Kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 31.01.2024 tarih 692 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği İzmit İlçesinde bulunan toplam 18 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.
- İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35A, 36, 37 ve 40. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- KİRALANACAKLAR
İzmit İlçesinde bulunan toplam 18 adet ticari taksiden oluşan durak yeri.
- İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;(1 adet ticari taksi için)
S. NO
DURAK MEVKİİ
DURAK YERİ
TAKSİ SAYISI
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
VE SAATİ
1
|İzmit İlçesi, Tavşantepe Mahallesi Şehir hastanesi kuzeybatısı
Tavşantepe Mahallesi
18
356.000,00 TL
+KDV
10.680,00
TL
28.02.2024
11:00
- Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.
- İsteklilerde aranacak belgeler; a. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi b. İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi c. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi” ç. 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt d. Noter Onaylı Trafik Tescil (Araç Ruhsatı Belgesi) e. Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri f. Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi g. Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz ğ. İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu h.Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı.
- İhaleye ait şartname 250,00 TL (İKİYÜZELLİ) bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
- İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
- İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12.30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli adresine) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.