CHP Körfez adayı Balıkçı, pazarcı esnafıyla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balıkçı, Körfez ilçesinde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı projeler geliştirmeye devam ediyor.

Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, pazarcı esnafının yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek için pazara giderek esnafla bir araya geldi. Pazarcı esnafı, ürünlerini satamamanın ve fiyatların sürekli artmasının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Yüksek enflasyonun etkisiyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten esnaf, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın alışveriş yapmakta zorlandığını ifade etti.

BALIKÇI,VATANDAŞLARIN TANE İLE ALIŞVERİŞ YAPMAK ZORUNDA BIRAKILDI

Pazarcılar, her hafta fiyatların artmasıyla birlikte vatandaşın alım gücünün daha da azaldığını ve artık evlerine bir kilo bir şey alamadıklarını söyledi. Vatandaşların tane ile alışveriş yapmak zorunda kaldığını belirten esnaf, bu durumun kendilerini de olumsuz etkilediğini vurguladı. Körfez pazarında yaşanan sorunları dikkate alan Balıkçı, vatandaşların alım gücünü artırmak ve ekonomik olarak daha güçlü bir Körfez oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti.

Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, pazarcı esnafına destek olmanın yanı sıra, Körfez'in sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlayacaklarını belirtti. Balıkçı, Körfez'in her kesimine dokunarak, gönüllerde iz bırakacaklarını ve sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.