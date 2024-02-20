Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Meclis Üyeleri Listesi sürecinde ortalık karıştı. En son alınan karar neticesinde İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Hürriyet tarafından oluşturulmasına karar verilmişti. Ancak listenin oluşturulma aşamasında ortalığın karıştığı öğrenildi. Hürriyet’in adaylıktan çekilme konusunda rest çekmesi Ankara ve İzmit’te karışıklığa sebep oldu. CHP'lilerin Fatma Kaplan Hürriyet'i istifadan vazgeçirmek için çabaladığı ve ortalığın yatıştırılmaya çalışıldığı öğrenildi.
- Siyaset
CHP İzmit'te ortalık karıştı: Hürriyet adaylıktan çekilme resti çekti iddiası!
CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi listesi belirleme sürecinde ortalık karıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylıktan çekiyorum resti çektiği iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmitli - Şü il ve ilçe başkanları kendilerini ne zannediyor siz kimsiniz seçilmiş insanlara karışiyorsunuz haddinizi bilin yoksa seçimde millet size haddinizi bildirecek her seçim öncesi birbirini yiyen ve halka güven vermeyen bir chp oldukca akp hükümetten düsmez isterse enflasyon %500olsun çünkü millet sizin salak salak kavaganizdan bitti başkan kimse çalısma arkadaslarını fa o secer il ve ilçe başkanlarına kalmamış baksınlar işlerine .
İl başkanı diye gezen kisi ise zaten çok itici hiç bir şekilde halkın seveceği bir yüz değil.
Bağdat - itiş kakış başka bir bildikleri yok düşün bu halkın yakasından beceriksizler .
Gebzeli - ne saçma sapan bir parti bu neyi paylaşamıyorlar ellerinde bir şeyde yok olacağıda yok halkın bunlarda umudu var mı acaba
Sade Vatandaş - Ha gat-yret ! Kocaelinde elinizde bir kuş var, onu da kaçırınb-uçurun ! Böylelikle tarih boyunca kemal-i hamakatinizle anılır olursunuz !
Izmitli - madurum diyecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.