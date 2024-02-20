CHP İzmit'te ortalık karıştı: Hürriyet adaylıktan çekilme resti çekti iddiası!

İzmitli - Şü il ve ilçe başkanları kendilerini ne zannediyor siz kimsiniz seçilmiş insanlara karışiyorsunuz haddinizi bilin yoksa seçimde millet size haddinizi bildirecek her seçim öncesi birbirini yiyen ve halka güven vermeyen bir chp oldukca akp hükümetten düsmez isterse enflasyon %500olsun çünkü millet sizin salak salak kavaganizdan bitti başkan kimse çalısma arkadaslarını fa o secer il ve ilçe başkanlarına kalmamış baksınlar işlerine .

İl başkanı diye gezen kisi ise zaten çok itici hiç bir şekilde halkın seveceği bir yüz değil.