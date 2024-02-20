İYİ Parti’nin Kartepe Meclis üyesi adayları belli oldu

31 kişilik belediye meclisi listesinin ilk 5 sırasında Hasan Sır, Hüseyin Bekil, Yakup Kadıoğlu, Oğuzhan Yusuf ve Ömer Tarcan yer alırken, kontenjanda ise Erkut Kaya, Nesrin Tanrıöver ve Gökhan Kibar’ın isimleri yazıldı. İşte tam liste;

Hasan Sır

Hüseyin Bekil

Yakup Kadıoğlu

Oğuzhan Yusuf

Ömer Tarcan

Fatma Öztay

Seyit Osmanakyüz

Ekrem Tarhan

Reha Çakar

Muhammet Odabaş

Ahmet Sarıoğlu

Serdar Taktak

Mustaf Tüzer

Sibel Avcı Tatlısu

İsmet Kuzgun

Tarık Şen

Metin Geral

Aytaç Taşdelen

Sonay Özbek

İmran Erkan

Furkan Gül

Erman Ardoğlu

Muhammet Aksakal

Adem Tok

Mustafa Talan

Muhammet Koçak

Serhat Işık

Mert İlerigöz

KONTENJAN

Erkut Kaya

Nesrin Tanrıöver

Gökhan Kibar