İYİ Parti’nin Kartepe Meclis üyesi adayları belli oldu

31 kişilik belediye meclisi listesinin ilk 5 sırasında Hasan Sır, Hüseyin Bekil, Yakup Kadıoğlu, Oğuzhan Yusuf ve Ömer Tarcan yer alırken, kontenjanda ise Erkut Kaya, Nesrin Tanrıöver ve Gökhan Kibar’ın isimleri yazıldı. İşte tam liste;
Hasan Sır
Hüseyin Bekil
Yakup Kadıoğlu
Oğuzhan Yusuf
Ömer Tarcan
Fatma Öztay
Seyit Osmanakyüz
Ekrem Tarhan
Reha Çakar
Muhammet Odabaş
Ahmet Sarıoğlu
Serdar Taktak
Mustaf Tüzer
Sibel Avcı Tatlısu
İsmet Kuzgun
Tarık Şen
Metin Geral
Aytaç Taşdelen
Sonay Özbek
İmran Erkan
Furkan Gül
Erman Ardoğlu
Muhammet Aksakal
Adem Tok
Mustafa Talan
Muhammet Koçak
Serhat Işık
Mert İlerigöz
KONTENJAN
Erkut Kaya
Nesrin Tanrıöver
Gökhan Kibar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.