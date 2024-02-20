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İYİ Parti’nin Kartepe Meclis üyesi adayları belli oldu

Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’i Kartepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklayan İYİ Parti meclis üyesi listesini de açıkladı.

HABER MERKEZİ
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İYİ Parti’nin Kartepe Meclis üyesi adayları belli oldu mask

31 kişilik belediye meclisi listesinin ilk 5 sırasında Hasan Sır, Hüseyin Bekil, Yakup Kadıoğlu, Oğuzhan Yusuf ve Ömer Tarcan yer alırken, kontenjanda ise Erkut Kaya, Nesrin Tanrıöver ve Gökhan Kibar’ın isimleri yazıldı. İşte tam liste;

Hasan Sır
Hüseyin Bekil
Yakup Kadıoğlu
Oğuzhan Yusuf
Ömer Tarcan
Fatma Öztay
Seyit Osmanakyüz
Ekrem Tarhan
Reha Çakar
Muhammet Odabaş
Ahmet Sarıoğlu
Serdar Taktak
Mustaf Tüzer
Sibel Avcı Tatlısu
İsmet Kuzgun
Tarık Şen
Metin Geral
Aytaç Taşdelen
Sonay Özbek
İmran Erkan
Furkan Gül
Erman Ardoğlu
Muhammet Aksakal
Adem Tok
Mustafa Talan
Muhammet Koçak
Serhat Işık
Mert İlerigöz
KONTENJAN
Erkut Kaya
Nesrin Tanrıöver
Gökhan Kibar

20 Şub 2024 - 15:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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