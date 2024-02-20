MUSTAFA GÜRSEL ARTIK RESMEN KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ

STADYUMDA DÜZENLENDİ

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu. Gürsel için Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Kocaelispor Yönetim Kurulu tam kadro katıldı. Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel, imza töreninde şu şekilde konuştu: "Öncelikle burada olmamıza vesile olan başkanımıza ve yönetim kurulumuza, daha sonra da bu takımı kuran ve bu noktaya kadar getiren Ertuğrul Sağlam hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu camianın beklentilerini biliyorum. Futbolculuğumdan da bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşmak adına çok çalışacağız ve bunu başaracağız"

"KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Mevcut kadronun hedefe ulaşmak adına yeterli olduğunu ve ilk işlerinin oyuncuların bireysel olarak performanslarını yukarıya çekmek olduğunu kaydeden Gürsel; "Transfer dönemi sona erdi. Dışarıdan da konuşulan bu kadronun çok kaliteli ve iyi olduğu. İlk işimiz oyuncuları tek tek yukarıya çekmek ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde verim alarak hedefe ulaşmak" dedi.

"BU TAKIMIN OYUNUNDAN HERKES KEYİF ALACAK"

Oyun sistemi ve formasyon hakkında da konuşan Mustafa Gürsel, "Sahaya çıktığımızda herkesin izlerken keyif aldığı, kendi oyun kültürüne sahip, agresif, tempolu ve bunu yaparken sonuca rahat bir şekilde gidebilen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Formasyon çok önemli değil ama oyun kültürümüz ve sitemimiz bunun üzerine olacak. Dizilişten daha çok takımın birbirine ve kaleye daha yakın birlikte oyununu kimlik olarak bürüneceğiz" dedi.

"BİRLİK OLACAĞIZ VE HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Son olarak camiaya seslenen ve birlik mesajı veren Mustafa Gürsel, "Bu hedefe tek başına gidilmez. Hedefe; teknik ekip, futbolcular, yönetim, taraftar ve camia ile el ele vererek gideceğiz. Hedefe hep beraber ulaşacağız. Bu lig herşeye gebe bir lig. Kendimizi tamamen saha içine odaklayarak, hiçbir sonuca bakmadan kendimizi yukarıya çekerek hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.