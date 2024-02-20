SPORUN ZİRVESİNDE TUTUŞ-ŞOV: “SPOR KONSEYİ KURULACAK”

1 SAAT GEÇ KALDI, ÖZÜR DİLEDİ…

AKP ‘de İzmit Belediye Başkan adayı olarak atanan Muharrem Tutuş, seçim çalışmalarını sürdürürken, sporun duayenlerini de bir araya getirerek, gönüllerini aldı, fikir alışverişinde bulundu. Kurmaylarına notları dikkatle kaydettiren Tutuş, Spor Konseyi fikrini benimsedi. Sporla ilgili önemli projelerini anlatan Tutuş, seçim çalışmaları nedeniyle toplantıya geç kaldığı için özür diledi, konuklar da özrü kabullendi, ama başkan seçildiğinde spor konseyi kurulması sözünü aldı.

RAMBO YUSUF İLGİ ODAĞI OLDU

Türk futbolunun unutulmaz efsanesi Köylü Mustafa’nın yine dünya çapındaki unutulmaz efsane olan oğlu Rambo Yusuf (Altıntaş) ve ağabeyi Yaşar Altıntaş, MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, pehlivanlar Sabri Geçer, Şener Sar, Ömer Aslantaş, Mustafa Bayram, Dünya şampiyonu karatecimiz İbrahim Erçin, AKP Bekirpaşa eski Belediye başkanı Abdullah Köktürk, MHP eski milletvekili Kemal Köse, KASKF Kurucusu Muammer Hazer, Yağlı Güreş duayeni TRT yorumcusu Recep Tosun, Spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu, iş insanı Ali Genç davette hazır bulundu.

FEYZİ BAYIRBAŞI KONUK ETTİ

Kentimizin efsane spor insanlarından eski futbolcu, Kocaelispor ‘un eski Başkan vekili, AKP il yöneticisi Feyzi Bayırbaşı’nın sponsorluğunu üstlendiği davette, Ergün Berdan da moderatörlük görevini yaptı. Altın Kiraz’ı marka haline getiren Metin Özkan da davete katılarak, zirveye destek verdi. Mali Müşavir İzmitli Tutuş’un zaman zaman duygulandığı dikkat çekerken, duayen gazeteci Hakan Yağcıoğlu’nun “Hatalı seçim broşürü nedeniyle eleştirdim, dönüp bir sitemde bile bulunmadı, kalbimi kazandı ama seçimi bilemem” sözleriyle mutlu oldu.