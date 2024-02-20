Kocaelispor kurucusu Nasut Kayalı’yı andık

“MÜCADELEN YOLUMUZA IŞIK TUTACAK”

Kocaelispor’un kurucularından, spor ve siyaset alanının duayen ismi Nasut Kayalı pankreas rahatsızlığı sonucu, 6 sene önce, 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kocaelispor, Nasut Kayalı’nın 6. sene-i devriyesi için paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “ Kocaelisporumuzun kurucularından ve şehrin efsane isimlerden Nasut Kayalı’yı, vefatının 6. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mücadelen yolumuza ışık tutacak!