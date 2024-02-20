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Kocaelispor kurucusu Nasut Kayalı’yı andık

Kocaelispor’un kurucularından ve efsanelerinden olan Nasut Kayalı, vefatının 6. Sene-i devriyesinde Kocaelispor tarafından anıldı. Temsilcimiz, “Mücadelen yolumuza ışık tutacak!” başlığı altında paylaşımda bulundu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor kurucusu Nasut Kayalı’yı andık mask

“MÜCADELEN YOLUMUZA IŞIK TUTACAK”

Kocaelispor’un kurucularından, spor ve siyaset alanının duayen ismi Nasut Kayalı pankreas rahatsızlığı sonucu, 6 sene önce, 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kocaelispor, Nasut Kayalı’nın 6. sene-i devriyesi için paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “ Kocaelisporumuzun kurucularından ve şehrin efsane isimlerden Nasut Kayalı’yı, vefatının 6. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mücadelen yolumuza ışık tutacak!
# Kocaelispor

20 Şub 2024 - 15:48 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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