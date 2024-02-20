Kocaelispor kurucusu Nasut Kayalı’yı andık

“MÜCADELEN YOLUMUZA IŞIK TUTACAK”
Kocaelispor’un kurucularından, spor ve siyaset alanının duayen ismi Nasut Kayalı pankreas rahatsızlığı sonucu, 6 sene önce, 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kocaelispor, Nasut Kayalı’nın 6. sene-i devriyesi için paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “ Kocaelisporumuzun kurucularından ve şehrin efsane isimlerden Nasut Kayalı’yı, vefatının 6. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mücadelen yolumuza ışık tutacak!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.