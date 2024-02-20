Emir Ortakaya’nın durumu belli oldu

EZİK VE BURKULMA VAR
Kocaelispor’un genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya, Şanlıurfaspor maçında sakatlanmış ve mecburen oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ortakaya yerini Haşim Arda’ya bırakmış ve yedek kulübesine çekilmişti. Emir’in sakatlık durumu çekilen MR sonrasında belli oldu. Genç oyuncunun sol ayak bileğinde ezilme ve burkulmaya bağlı ödem tespit edildi. Ortakaya’nın tedavisine hemen başlanıldı. Genç oyuncunun, Keçiörengücü maçında oynayıp oynamaması henüz netleşmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.