Emir Ortakaya’nın durumu belli oldu

EZİK VE BURKULMA VAR

Kocaelispor’un genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya, Şanlıurfaspor maçında sakatlanmış ve mecburen oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ortakaya yerini Haşim Arda’ya bırakmış ve yedek kulübesine çekilmişti. Emir’in sakatlık durumu çekilen MR sonrasında belli oldu. Genç oyuncunun sol ayak bileğinde ezilme ve burkulmaya bağlı ödem tespit edildi. Ortakaya’nın tedavisine hemen başlanıldı. Genç oyuncunun, Keçiörengücü maçında oynayıp oynamaması henüz netleşmedi.