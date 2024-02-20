CHP Karamürsel meclis üyesi listesi belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık olmuştu. CHP’ nin Karamürsel Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Liste şu şekilde:
İlkay Kaya
Ali Kara
Neslihan Yiğit
Ahmet Çakmak
Enver Demirsoysal
Ahmet Güreşçi
Yusufhan Hasar
Hüseyin Abanuz
Turgut Erdoğan
Recep Küçük
Ümmet Aktaş
Ahmet Köksal,
Eren Can
Altun, Nur Karakurt,
Gökay Eraslan,
Hasan Doğru,
Sercan Öngen,
Ferhat Akın,
Süleyman Gümüş,
Esra Karakuş,
Abdulsamet Dereli,
Canset Akyıldız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemalist - chp darmadağınık , kendi iç sorunları ile boğuşuyor , gebze de aday aday olmak istemiyor izmitte ki istifa edicem diye tutturuyor senin adamın yazıldı benim ki yazılmadı kendisi sorunlu olan bu parti halkın hangi sorunun çözerki.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.