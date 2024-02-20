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DEVA Partisi Karamürsel adayları belli oldu

DEVA Partisi Karamürsel Belediye Meclis Üyeliği Adayları belli oldu.

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DEVA Partisi Karamürsel adayları belli oldu mask

31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaştıkça siyasi partilerde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karamürsel'de DEVA Partisi meclis üyesi listesi belli oldu. Meclis üyesi listesi şu şekilde:

Özge İmamoğlu,
Nur Kaya,
Melike Yavuz,
Serdar Orçun Köseören,
Burak Açık,
İzzet Haruk Ok,
Hamza Karadeniz,
Ceyhun Yücetepe,
Zeki Yılmaz,
Reşat Gezici,
Bahadır Durmuş,
Muhammet Talha Bilgin,
İsmali Özer,
Ceyda Yılmaz,
Orhan Sökmen,
Sermet Çetin,
Ebulleys Hamza Çelebi,
Muhammet Emin Şengül,
Muhammed Tarık Bilgin,
Cevat Sarı

KONTENJAN

Ziya Can Akyıldız,
Batuhan Yılmaz,
Muzaffer Yılmaz
# oldu, meclis üyesi

20 Şub 2024 - 16:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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