DEVA Partisi Karamürsel adayları belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaştıkça siyasi partilerde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karamürsel'de DEVA Partisi meclis üyesi listesi belli oldu. Meclis üyesi listesi şu şekilde:
Özge İmamoğlu,
Nur Kaya,
Melike Yavuz,
Serdar Orçun Köseören,
Burak Açık,
İzzet Haruk Ok,
Hamza Karadeniz,
Ceyhun Yücetepe,
Zeki Yılmaz,
Reşat Gezici,
Bahadır Durmuş,
Muhammet Talha Bilgin,
İsmali Özer,
Ceyda Yılmaz,
Orhan Sökmen,
Sermet Çetin,
Ebulleys Hamza Çelebi,
Muhammet Emin Şengül,
Muhammed Tarık Bilgin,
Cevat Sarı
KONTENJAN
Ziya Can Akyıldız,
Batuhan Yılmaz,
Muzaffer Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.