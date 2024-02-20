Dağın tepesinde vakfın ne işi var?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlık yaptığı mecliste 19 gündem maddesi görüşüldü.

DAĞIN TEPESİNDE VAKFIN NE İŞİ VAR?

Mecliste CHP Grubu tarafından şerh konulan Körfez İlimtepe Mahallesi’nde vakıfların ve derneklerin yurt ve kurs alanı açmasına karşı olduklarını söyleyen Tanış, “İlimtepe’de Osmanlı Eğitim Kültür Vakfı’nın yurt talebine daha önceden şerh koymuştuk, yine şerh koyuyoruz. Beş binle şerh koymuştuk, ona uygun yapılan bine de şerh koyduk. Bu vakıf ve derneklerin yurt ve kurs alanları açmasına karşıyız, denetim yapılmıyor. Seçtikleri yer dağın başında bir yer, çocuğun biri hastalansa ya da bir yangın çıksa nasıl ulaşılacak? Orada ulaşım sıkıntısı var. Bu konuda yer seçimini uygun bulmadık” ifadelerini kullandı