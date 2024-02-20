Saadet Partisi Karamürsel meclis üyesi listesi!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı olan Murat Akbaba, parti için en genç belediye başkan adayı olmuştu. Akbaba'nı meclis üyesi listesi belli oldu.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

1. Mehmet ÖZALAY

2. Engin SAĞKOL

3. Mesut ÇAKMAK

4. Handan Zehra GÜRSES

5. Şaban IHLAMUR

6. Osman AYSAN

7. Furkan YETİM

8. Onur BIYIK

9. Rüveyda ÖZTÜRK

10. İzzet ÜNLÜ

11. Serhat GÖKAKIN

12. Nimet Selim ÖZTÜRK

13. Beytullah Kerem YAMAK

14. Sefer ARSLANDAĞ

15. Ayhan YAZICI

16. Bilal TUNCA

17. Ali SELEK

18. Mesut DOĞAN

19. Vedat GÜMÜŞALAN

20. Muammer ERTURAN

21. Betül ATAŞ

22. Rauf BAŞTÜRK

KONTENJAN ADAYLARI

Mustafa SAĞLAM,

Harun GENCER,

Mustafa TEKİN