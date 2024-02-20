Saadet Partisi Karamürsel meclis üyesi listesi!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı olan Murat Akbaba, parti için en genç belediye başkan adayı olmuştu. Akbaba'nı meclis üyesi listesi belli oldu.
MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
1. Mehmet ÖZALAY
2. Engin SAĞKOL
3. Mesut ÇAKMAK
4. Handan Zehra GÜRSES
5. Şaban IHLAMUR
6. Osman AYSAN
7. Furkan YETİM
8. Onur BIYIK
9. Rüveyda ÖZTÜRK
10. İzzet ÜNLÜ
11. Serhat GÖKAKIN
12. Nimet Selim ÖZTÜRK
13. Beytullah Kerem YAMAK
14. Sefer ARSLANDAĞ
15. Ayhan YAZICI
16. Bilal TUNCA
17. Ali SELEK
18. Mesut DOĞAN
19. Vedat GÜMÜŞALAN
20. Muammer ERTURAN
21. Betül ATAŞ
22. Rauf BAŞTÜRK
KONTENJAN ADAYLARI
Mustafa SAĞLAM,
Harun GENCER,
Mustafa TEKİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.