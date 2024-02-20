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YRP Karamürsel meclis üyesi listesi belli oldu.

Yeniden Refah Partisi Karamürsel Meclis Üyesi Listesi belli oldu.

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YRP Karamürsel meclis üyesi listesi belli oldu. mask

Liste şu şekilde:

Cüneyt Tırak,
İsmail Yamak,
Serdar Şekeröz,
Kader Arslan,
Muhammed Emin Turgut,
İbrahim Kaya,
Serkan Aksu,
Üzeyir Yaman,
Mustafa Durak,
Mustafa Çetin,
Feyzullah Karabulut
Mehmet İnce,
Sinan Bat,
Sadi Altınbaş,
Hasan Karaduman,
Mehmet Kılıvan,
Emir Şekeröz,
Ali Haydar Çampınar,
Sümeyye İnce,
Ali Kurt,
Cemil Aydınbaş,
Berkay Arslanalp
KONTENJAN
Ahmet Kılıvan,
Vahit Sunar,
Mehmet Fatih Türkmaya
# Yeniden Refah Partisi

20 Şub 2024 - 16:11 - Siyaset

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