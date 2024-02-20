YRP Karamürsel meclis üyesi listesi belli oldu.

Liste şu şekilde:
Cüneyt Tırak,
İsmail Yamak,
Serdar Şekeröz,
Kader Arslan,
Muhammed Emin Turgut,
İbrahim Kaya,
Serkan Aksu,
Üzeyir Yaman,
Mustafa Durak,
Mustafa Çetin,
Feyzullah Karabulut
Mehmet İnce,
Sinan Bat,
Sadi Altınbaş,
Hasan Karaduman,
Mehmet Kılıvan,
Emir Şekeröz,
Ali Haydar Çampınar,
Sümeyye İnce,
Ali Kurt,
Cemil Aydınbaş,
Berkay Arslanalp
KONTENJAN
Ahmet Kılıvan,
Vahit Sunar,
Mehmet Fatih Türkmaya
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.