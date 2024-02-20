İYİ Parti'nin Karamürsel'deki meclis üyesi adayları belli oldu

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmit, Gebze, Körfez ve Gölcük ilçelerinde belirlenen belediye meclis üyesi kesin aday listeleri İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Karamürsel'deki meclis üyesi listesi de paylaşıldı. İşte o liste:

ADI SOYADI Durumu BABA ADI DOĞUM YERİ - TARİHİ ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ RAFET KURBAN Asıl MEHMET KARAMÜRSEL/KOCAELİ 26/02/1970 LİSE EMEKLİ HÜSEYİN BAŞAY Asıl KADRİ KARAMÜRSEL/KOCAELİ 19/03/1999 YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ ERDEM AÇIKEL Asıl NİZAMETTİN İZMİT/KOCAELİ 01/02/1967 LİSE ESNAF METİN YAVUZ Asıl ALİ KARAMÜRSEL/KOCAELİ 20/02/1987 ÜNİVERSİTE TEKNİSYEN ÖZNUR SEVİMLİ Asıl ORHAN KARAMÜRSEL/KOCAELİ 25/06/1979 LİSE ESNAF SERKAN GÜLÇİÇEK Asıl SALİH KARAMÜRSEL/KOCAELİ 02/07/1986 LİSE İŞÇİ ERKAN SAĞDINÇ Asıl ŞAKİR İZMİT/KOCAELİ 24/12/1977 LİSE EMEKLİ MEHMET DÜŞGÜN Asıl HALİT KARAMÜRSEL/KOCAELİ 17/05/1972 LİSE EMEKLİ FİLİZ KOYGUN Asıl OSMAN NİCDERMABSBERG/ALMANYA 03/11/1971 LİSE EV HANIMI METİN ÖZKURT Asıl DURSUN KARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/04/1978 İLKÖĞRETİM İŞÇİ MEHMET ÇİÇEKAY Asıl NUMAN KARAMÜRSEL/KOCAELİ 15/05/1965 İLKÖĞRETİM EMEKLİ NURTEN OSKAY Asıl OSMAN ESKİŞEHİR 01/04/1953 LİSE EMEKLİ MAŞALLAH ACAR Asıl MUSTAFA ERCİŞ/VAN 01/01/1984 İLKÖĞRETİM İŞÇİ MUSTAFA ERYİĞİT Asıl MUSTAFA KARAMÜRSEL/KOCAELİ 10/12/1950 İLKÖĞRETİM EMEKLİ AYŞE SUCU Asıl CELİL GÜMÜŞHANE 01/08/1974 LİSE EMEKLİ METİN ALBAYRAK Asıl ŞEVKET ÜSKÜDAR/İSTANBUL 19/01/1962 İLKÖĞRETİM EMEKLİ SENA ALAN Asıl HASAN GÖLCÜK/KOCAELİ 06/06/2000 ÜNİVERSİTE OPTİSYENLİK FAHRETTİN YILMAZ Asıl SÜLEYMAN KARAMÜRSEL/KOCAELİ 08/07/1959 İLKÖĞRETİM EMEKLİ BİRGÜL GÖRKEN Asıl ÖMER KARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/10/1975 İLKÖĞRETİM EV HANIMI GÜNAY AKDEMİR Asıl AHMET KARAMÜRSEL/KOCAELİ 01/12/1965 ÜNİVERSİTE EMEKLİ NAZMİ ERCAN Asıl ABDULLAH İZMİT/KOCAELİ 30/07/1949 İLKÖĞRETİM EMEKLİ BAHRİ TAŞTAN Asıl HASAN KUZEY MAKEDONYA 17/07/1950 ÜNİVERSİTE EMEKLİ