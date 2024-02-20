İYİ Parti'nin Karamürsel'deki meclis üyesi adayları belli oldu

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmit, Gebze, Körfez ve Gölcük ilçelerinde belirlenen belediye meclis üyesi kesin aday listeleri İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Karamürsel'deki meclis üyesi listesi de paylaşıldı. İşte o liste:
|ADI SOYADI
|Durumu
|BABA ADI
|DOĞUM YERİ - TARİHİ
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|RAFET KURBAN
|Asıl
|MEHMET
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 26/02/1970
|LİSE
| EMEKLİ
|HÜSEYİN BAŞAY
|Asıl
|KADRİ
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 19/03/1999
| YÜKSEK LİSANS
|İŞLETMECİ
|ERDEM AÇIKEL
|Asıl
|NİZAMETTİN
|İZMİT/KOCAELİ 01/02/1967
|LİSE
|ESNAF
|METİN YAVUZ
|Asıl
|ALİ
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 20/02/1987
|ÜNİVERSİTE
|TEKNİSYEN
|ÖZNUR SEVİMLİ
|Asıl
|ORHAN
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 25/06/1979
|LİSE
|ESNAF
|SERKAN GÜLÇİÇEK
|Asıl
|SALİH
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 02/07/1986
|LİSE
|İŞÇİ
|ERKAN SAĞDINÇ
|Asıl
|ŞAKİR
|İZMİT/KOCAELİ 24/12/1977
|LİSE
|EMEKLİ
|MEHMET DÜŞGÜN
|Asıl
|HALİT
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 17/05/1972
|LİSE
|EMEKLİ
|FİLİZ KOYGUN
|Asıl
|OSMAN
|NİCDERMABSBERG/ALMANYA 03/11/1971
|LİSE
|EV HANIMI
|METİN ÖZKURT
|Asıl
|DURSUN
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/04/1978
|İLKÖĞRETİM
|İŞÇİ
|MEHMET ÇİÇEKAY
|Asıl
|NUMAN
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 15/05/1965
|İLKÖĞRETİM
|EMEKLİ
|NURTEN OSKAY
|Asıl
|OSMAN
|ESKİŞEHİR 01/04/1953
|LİSE
|EMEKLİ
|MAŞALLAH ACAR
|Asıl
|MUSTAFA
|ERCİŞ/VAN 01/01/1984
|İLKÖĞRETİM
|İŞÇİ
|MUSTAFA ERYİĞİT
|Asıl
|MUSTAFA
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 10/12/1950
|İLKÖĞRETİM
|EMEKLİ
|AYŞE SUCU
|Asıl
|CELİL
|GÜMÜŞHANE 01/08/1974
|LİSE
|EMEKLİ
|METİN ALBAYRAK
|Asıl
|ŞEVKET
|ÜSKÜDAR/İSTANBUL 19/01/1962
|İLKÖĞRETİM
|EMEKLİ
|SENA ALAN
|Asıl
|HASAN
|GÖLCÜK/KOCAELİ 06/06/2000
|ÜNİVERSİTE
|OPTİSYENLİK
|FAHRETTİN YILMAZ
|Asıl
|SÜLEYMAN
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 08/07/1959
|İLKÖĞRETİM
|EMEKLİ
|BİRGÜL GÖRKEN
|Asıl
|ÖMER
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/10/1975
|İLKÖĞRETİM
|EV HANIMI
|GÜNAY AKDEMİR
|Asıl
|AHMET
|KARAMÜRSEL/KOCAELİ 01/12/1965
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|NAZMİ ERCAN
|Asıl
|ABDULLAH
|İZMİT/KOCAELİ 30/07/1949
|İLKÖĞRETİM
|EMEKLİ
|BAHRİ TAŞTAN
|Asıl
|HASAN
|KUZEY MAKEDONYA 17/07/1950
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|SIRA NO
|T.C. KİMLİK NO
|ADI SOYADI
|Durumu
|BABA ADI
|DOĞUM YERİ - TARİHİ
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|16150530472
|AHMET HAŞİM ŞENER
|Kontenjan
|NURETTİN
|İZMİT/KOCAELİ 28/01/1972
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|36769685684
|HÜSEYİN TARIK KUZUOĞLU
|Kontenjan
|KADRİ İSMET
|ŞİŞLİ/İSTANBUL 01/07/1952
|LİSE
|ESNAF
|3
|38446236646
|KADİR DÜŞÜNCELİ
|Kontenjan
|İDRİS
|MADEN/ELAZIĞ 30/09/1961
|LİSE
|ESNAF
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.