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İYİ Parti'nin Karamürsel'deki meclis üyesi adayları belli oldu

İYİ Parti’de il başkanlığı, tasnifleri erken tamamlanan Karamürsel ilçesinin meclis üyesi listesi belli oldu.

HABER MERKEZİ
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İYİ Parti'nin Karamürsel'deki meclis üyesi adayları belli oldu mask

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmit, Gebze, Körfez ve Gölcük ilçelerinde belirlenen belediye meclis üyesi kesin aday listeleri İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Karamürsel'deki meclis üyesi listesi de paylaşıldı. İşte o liste:

ADI SOYADIDurumuBABA ADIDOĞUM YERİ - TARİHİÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
RAFET KURBANAsılMEHMETKARAMÜRSEL/KOCAELİ 26/02/1970LİSE EMEKLİ
HÜSEYİN BAŞAYAsılKADRİKARAMÜRSEL/KOCAELİ 19/03/1999 YÜKSEK LİSANSİŞLETMECİ
ERDEM AÇIKELAsılNİZAMETTİNİZMİT/KOCAELİ 01/02/1967LİSEESNAF
METİN YAVUZAsılALİKARAMÜRSEL/KOCAELİ 20/02/1987ÜNİVERSİTETEKNİSYEN
ÖZNUR SEVİMLİAsılORHANKARAMÜRSEL/KOCAELİ 25/06/1979LİSEESNAF
SERKAN GÜLÇİÇEKAsılSALİHKARAMÜRSEL/KOCAELİ 02/07/1986LİSEİŞÇİ
ERKAN SAĞDINÇAsılŞAKİRİZMİT/KOCAELİ 24/12/1977LİSEEMEKLİ
MEHMET DÜŞGÜNAsılHALİTKARAMÜRSEL/KOCAELİ 17/05/1972LİSEEMEKLİ
FİLİZ KOYGUNAsılOSMANNİCDERMABSBERG/ALMANYA 03/11/1971LİSEEV HANIMI
METİN ÖZKURT AsılDURSUNKARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/04/1978İLKÖĞRETİMİŞÇİ
MEHMET ÇİÇEKAYAsılNUMANKARAMÜRSEL/KOCAELİ 15/05/1965İLKÖĞRETİMEMEKLİ
NURTEN OSKAYAsılOSMANESKİŞEHİR 01/04/1953LİSEEMEKLİ
MAŞALLAH ACARAsılMUSTAFAERCİŞ/VAN 01/01/1984İLKÖĞRETİMİŞÇİ
MUSTAFA ERYİĞİTAsılMUSTAFAKARAMÜRSEL/KOCAELİ 10/12/1950İLKÖĞRETİMEMEKLİ
AYŞE SUCUAsılCELİLGÜMÜŞHANE 01/08/1974LİSE EMEKLİ
METİN ALBAYRAKAsılŞEVKETÜSKÜDAR/İSTANBUL 19/01/1962İLKÖĞRETİMEMEKLİ
SENA ALANAsılHASANGÖLCÜK/KOCAELİ 06/06/2000ÜNİVERSİTEOPTİSYENLİK
FAHRETTİN YILMAZAsılSÜLEYMANKARAMÜRSEL/KOCAELİ 08/07/1959İLKÖĞRETİMEMEKLİ
BİRGÜL GÖRKENAsılÖMER KARAMÜRSEL/KOCAELİ 07/10/1975İLKÖĞRETİMEV HANIMI
GÜNAY AKDEMİRAsılAHMETKARAMÜRSEL/KOCAELİ 01/12/1965ÜNİVERSİTEEMEKLİ
NAZMİ ERCANAsılABDULLAHİZMİT/KOCAELİ 30/07/1949İLKÖĞRETİMEMEKLİ
BAHRİ TAŞTANAsılHASANKUZEY MAKEDONYA 17/07/1950ÜNİVERSİTEEMEKLİ

SIRA NOT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDurumuBABA ADIDOĞUM YERİ - TARİHİÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
116150530472AHMET HAŞİM ŞENERKontenjanNURETTİNİZMİT/KOCAELİ 28/01/1972ÜNİVERSİTEAVUKAT
236769685684HÜSEYİN TARIK KUZUOĞLUKontenjanKADRİ İSMETŞİŞLİ/İSTANBUL 01/07/1952LİSEESNAF
338446236646KADİR DÜŞÜNCELİKontenjanİDRİSMADEN/ELAZIĞ 30/09/1961LİSEESNAF

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20 Şub 2024 - 16:27 - Siyaset

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