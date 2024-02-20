İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlık yaptığı mecliste 19 gündem maddesi görüşüldü.

BU TABİR YÖNETMELİKTE YOK

CHP İmar ve Komisyon İşleri Üyesi Orhan Tanış, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun eğitim desteğiyle ilgili maddesinde “Geçim sıkıntısı yaşayan aileler” şeklinde yer alan cümlenin yönetmelikte bulunmaması nedeniyle belirtilen tabirin “Dar gelirli aileler” şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi. Tanış’ın önergesini meclis gündemine alan Büyükgöz, düzeltme yapılacağını söyledi. Maddenin düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Tanış, “ Talep yazısında yönetmelikte tanımı yapılan dar gelirli ailelerin ibaresi geçmekte ancak komisyon raporunda geçim sıkıntısı yaşayan şeklide bir tanım var bu tanımın ucu açık ve yönetmelikte de böyle bir tanım yok. Dar gelirli aileler olarak ekleme yapılabilirse seviniriz.”

şeklinde konuştu.

YASAL BİR DENETİM YAPAMIYORUZ

Belediye iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın sermaye artırımıyla ilgili maddeye şerh koyduklarını sebepleriyle açıklayan Tanış, “Şirketlerin denetimi bizde olmadığı için biz İZAYDAŞ’ın 250 milyonluk sermaye artırıma ret veriyoruz. Bu sermayeler nasıl harcanıyor bizim denetleme yetkimiz yok. Yasal bir denetim yapamıyoruz. Bu nedenle de maddeye şerh koyuyoruz.” dedi. İlgili madde oy çokluğuyla meclisten geçti.