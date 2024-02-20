20 Şub 2024 - 16:36- Gündem G:

İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı ikinci bileşimi bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın 250 milyonluk sermaye artırımına CHP grubu şerh koydu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh mask
İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh
İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlık yaptığı mecliste 19 gündem maddesi görüşüldü.

İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh

BU TABİR YÖNETMELİKTE YOK

CHP İmar ve Komisyon İşleri Üyesi Orhan Tanış, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun eğitim desteğiyle ilgili maddesinde “Geçim sıkıntısı yaşayan aileler” şeklinde yer alan cümlenin yönetmelikte bulunmaması nedeniyle belirtilen tabirin “Dar gelirli aileler” şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi. Tanış’ın önergesini meclis gündemine alan Büyükgöz, düzeltme yapılacağını söyledi. Maddenin düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Tanış, “ Talep yazısında yönetmelikte tanımı yapılan dar gelirli ailelerin ibaresi geçmekte ancak komisyon raporunda geçim sıkıntısı yaşayan şeklide bir tanım var bu tanımın ucu açık ve yönetmelikte de böyle bir tanım yok. Dar gelirli aileler olarak ekleme yapılabilirse seviniriz.”
İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh

şeklinde konuştu.

YASAL BİR DENETİM YAPAMIYORUZ

Belediye iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın sermaye artırımıyla ilgili maddeye şerh koyduklarını sebepleriyle açıklayan Tanış, “Şirketlerin denetimi bizde olmadığı için biz İZAYDAŞ’ın 250 milyonluk sermaye artırıma ret veriyoruz. Bu sermayeler nasıl harcanıyor bizim denetleme yetkimiz yok. Yasal bir denetim yapamıyoruz. Bu nedenle de maddeye şerh koyuyoruz.” dedi. İlgili madde oy çokluğuyla meclisten geçti.

İZAYDAŞ’ın sermaye artırımına muhalefetten şerh

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ, chp, var, eğitim, talep

20 Şub 2024 - 16:36 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.016.567 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Korkuyorum. - Denetimi olmayan şirket at koşturur. Neden muhalaefinde olduğu bir komisyon ile belediye şirketleri denetlenmez. YERSEN. Maalesef yeniyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL