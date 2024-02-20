AKP'li Sibel Gönül'ün oğlu CHP'nin meclis üyesi listesinde!

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk olmuştu. CHP’ nin Kartepe Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. AKP İzmit geçen dönem belediye başkanı adayı Sibel Gönül'ün oğlu Buğra Gönül listeye kontenjandan girdi
Salih Zeki Karakadılar
Ebru Önal Çetinkaya
Kadir Keskin
Sedat Topal
Serkan Altıntaş
Cihan Çakır
İkram Demci
Sefa Çelebi
Cengiz Şengül
Oktay Kösem
Ramazan Senem
Abdurrahman Karaduman
İlyas Yalçın
Selim Varol
Nebahat Özdemirli
Nalan Nihan Evren
Çetin Seymen
Kerim Güngör
Damla Hün
Mehmet Gürkan Duman
Eyüp Çalış
Sayim Koray
Bedirhan Muştak
Sait Çakmak
Hakan Erben
Ertuğrul Zobooğlu
Doğan Güney Mert
Batuhan Yıldırıcı
KONTENJAN
Buğra Gönül
Atilla Yılmaz
Kürşat Özaslan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sade Vatandaş - Bana göre çorap ilmeği söküldü ve sökük tüm çoraba sirayet etmerk üzere !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.