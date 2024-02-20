CHP Körfez Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı olmuştu. CHP’ nin Körfez Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Körfez Başkan Adaylarından Bozkurt Uslu listeye kontenjandan girdi. Liste şu şekilde:
Erkan Uygun
Tuğman Kayalı
Aslı Tuna
Serhan Güncü
İnan Günay
Nurcan Kuşçu
Ünal akyüz
Gökmen Yılmaz
Burcu Tekin
Mehmet Bakar
Ali Doğan
Can Fortacı
İlker Kansu
Mahir Çarboğa
KONTENJAN
Bozkurt Uslu
Güner Çiçekli
Mehmet Şahin
31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı olmuştu. CHP’ nin Körfez Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Körfez Başkan Adaylarından Bozkurt Uslu listeye kontenjandan girdi. Liste şu şekilde:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.