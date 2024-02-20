CHP Körfez Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı olmuştu. CHP’ nin Körfez Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Körfez Başkan Adaylarından Bozkurt Uslu listeye kontenjandan girdi. Liste şu şekilde:

Erkan Uygun

Tuğman Kayalı

Aslı Tuna

Serhan Güncü

İnan Günay

Nurcan Kuşçu

Ünal akyüz

Gökmen Yılmaz

Burcu Tekin

Mehmet Bakar

Ali Doğan

Can Fortacı

İlker Kansu

Mahir Çarboğa

KONTENJAN

Bozkurt Uslu

Güner Çiçekli

Mehmet Şahin