31 Mart’ta seçilecek belediye başkanlarının maaşı belli oldu

Yerel seçimlere az bir süre kala, seçilecek belediye başkanları ve muhtarların maaşları merak konusu oldu. Belediye başkanlarının maaşları artık kanunla düzenleniyor ve görev yerlerinin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor.

Yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için seçim yapılacak. Aynı zamanda belediye meclislerinde görev alacak üyeler de belirlenecek. Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, yeni seçilecek belediye başkanlarının maaşları ne kadar olacak?

Nüfusu 2 milyondan fazla olan belediyelerde başkanlara verilecek maaş, 176.735 TL olarak belirlenirken, 1-2 milyon nüfus arasında olan belediyelerde başkanların, 144.300 TL maaş alacağı iletildi.

İşte, şehirlerin nüfusuna göre, belediye başkanlarının alacağı maaşlar:

• 2 milyondan fazla: 176.735 TL

• 1-2 milyon: 144.300 TL

• 500 bin-1 milyon: 119.670 TL

• 250-500 bin: 104.453 TL

• 100-250 bin: 89.235 TL

• 50-100 bin: 77.822 TL

• 10-50 bin: 62.605 TL

• 10 binden küçük: 54.996 TL