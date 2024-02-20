SP Gölcük Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu

Belediye Meclis Üyesi Adayları
1. Hüseyin ÖZBAY
2. Cihat ERGÜN
3. Abdullah KÜÇÜK
4. Hacer ÖZLER
5. Ayşe Nur GÜDEN
6. Sait TEKİNOK
7. Necmi TAŞÇI
8. Fatih KUMAŞ
9. Emrah DOĞAN
10. Lokman GÜVELİ
11. İlyas ÇELİK
12. AYŞEGÜL AKTÜRK
13. Ali ARSLAN
14. Mehmet ŞİŞMAN
15. Mehmet İPEK
16. Ahmet GÜLENGÜL
17. Hüseyin TAPANOĞLU
18. Taygun PALAK
19. Muhammed Kadem KARAKAŞ
20. Gülsen YÜCEL
21. Mücahit Ömer BEDİR
22. Bayram ÇİFTÇİ
23. Merve TORUN
24. Murat ÖNER
25. Yunus Emre KURT
26. Altan AYGÜN
27. Ömer YAZICI
28. Davut ALKAN
Belediye Meclisi Kontenjan Adayları
1. İbrahim AKGÜNDÜZ
2. Faruk GÜR
3. Hüseyin Sami AYTAÇ
Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları
1. Fazıl KARDEŞ
2. Mücahit KAYA
3. Fatih PAKSOY
4. Muhittin ANDİÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.