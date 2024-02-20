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SP Gölcük Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu

Saadet Partisi Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi adayları belli oldu.

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SP Gölcük Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu mask

Belediye Meclis Üyesi Adayları

1. Hüseyin ÖZBAY

2. Cihat ERGÜN

3. Abdullah KÜÇÜK

4. Hacer ÖZLER

5. Ayşe Nur GÜDEN

6. Sait TEKİNOK

7. Necmi TAŞÇI

8. Fatih KUMAŞ

9. Emrah DOĞAN

10. Lokman GÜVELİ

11. İlyas ÇELİK

12. AYŞEGÜL AKTÜRK

13. Ali ARSLAN

14. Mehmet ŞİŞMAN

15. Mehmet İPEK

16. Ahmet GÜLENGÜL

17. Hüseyin TAPANOĞLU

18. Taygun PALAK

19. Muhammed Kadem KARAKAŞ

20. Gülsen YÜCEL

21. Mücahit Ömer BEDİR

22. Bayram ÇİFTÇİ

23. Merve TORUN

24. Murat ÖNER

25. Yunus Emre KURT

26. Altan AYGÜN

27. Ömer YAZICI

28. Davut ALKAN

Belediye Meclisi Kontenjan Adayları


1. İbrahim AKGÜNDÜZ

2. Faruk GÜR

3. Hüseyin Sami AYTAÇ

Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları 


1. Fazıl KARDEŞ

2. Mücahit KAYA

3. Fatih PAKSOY

4. Muhittin ANDİÇ
# meclis üyesi

20 Şub 2024 - 17:03 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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