BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor

Parti çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden Başkan Adayı Gülsüm Demir, Pazar esnafıyla hasbihal ederek alışveriş yapan vatandaşlarında sıkıntılarını dinledi. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar Gülsüm Demir'i güler yüzle karşıladılar ve Körfez'de Kadın Belediye Başkanı olmasıyla ilçemizde Baharın açacağını dile getirdiler.
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# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.