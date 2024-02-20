BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor

Parti çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden Başkan Adayı Gülsüm Demir, Pazar esnafıyla hasbihal ederek alışveriş yapan vatandaşlarında sıkıntılarını dinledi. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar Gülsüm Demir'i güler yüzle karşıladılar ve Körfez'de Kadın Belediye Başkanı olmasıyla ilçemizde Baharın açacağını dile getirdiler.