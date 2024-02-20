20 Şub 2024 - 17:06- Siyaset G:

BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor

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BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor mask
BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor
BTP adayı Demir çalışmalarını sürdürüyor
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Parti çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden Başkan Adayı Gülsüm Demir, Pazar esnafıyla hasbihal ederek alışveriş yapan vatandaşlarında sıkıntılarını dinledi. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar Gülsüm Demir'i güler yüzle karşıladılar ve Körfez'de Kadın Belediye Başkanı olmasıyla ilçemizde Baharın açacağını dile getirdiler.
# Kadın

20 Şub 2024 - 17:06 - Siyaset

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