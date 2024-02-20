20 Şub 2024 - 17:08- Siyaset

İşte Cumhur İttifakının İzmit Belediyesi meclis listesi

Muharrem Tutuş’u İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösteren AKP, içinde MHP ve BBP’li meclis üyesi adaylarının da bulunduğu listeyi ilçe seçim kuruluna teslim etti.