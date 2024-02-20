İşte Cumhur İttifakının İzmit Belediyesi meclis listesi

Listenin ilk 4 sırasında Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksal Gümüş, Fatih Galyan ve Yusuf Taşer isimleri bulunurken, Erkan Aksoy, Fatih Özcan, İsmail Parlak kontenjanda yer alan isimler oldu. Kontenjanın ilk sırası da BBP’li isme ayrıldı. Yani Cumhur ittifakının İzmit Belediyesi meclis üyesi aday listesinde 4 MHP’li, 2 BBP’li isim yer aldı.
1. Aykut Bozkurt
2. Hayrettin Ünlü
3. Köksal Gümüş
4. Fatih Galyan (MHP)
5. Yusuf Taşer
6. İpar Katre
7. İbrahim Efe
8. Erol Çalışkan
9. Osman Nuri Erturan
10. Önder Karakaş
11. Okan Karagöz (MHP)
12. Aysel Demirtaş
13. Ayhan Gökmen
14. Turgay Köseoğlu (MHP)
15. Burhan Sarıoğlu
16. Çetin Çomaklı
17. Hakan Yıldız
18. Hüseyin Öztekin
19. Batıkan Mehmet Akballı (BBP)
20. Engin Duymaz (MHP)
21. İsmail Yıldırım
22. Mehmet Alpaslan
23. Semih Furkan Koç
24. Meryem Kanpara
25. Abdullah Kuş
26. Davut Önder Akbaş
27. Hilal Doğan
28. Hüseyin Cıcık
29. Mustafa Akdoğan
30. Fadime Coşkun
31. Naime Ceylan
32. Şevval Ebrar Acar
33. Tuba Pekdemir
KONTENJAN
1. BBP
2. Erkan Aksoy
3. Fatih Özcan
4. İsmail parlak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Zafer Yılmaz - iş yapmaz bu liste benden söylemesi. yinede hayırlı olsun .
İzmitli - Şampiyonlar ligi gibi her modelden var hayırlı işler size ???
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.