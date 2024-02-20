İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa’da antrenman tesisi yapmak için kolları sıvadı

Sporda tesisleşmeye büyük önem veren İzmit Belediyesi, MAP Kavaklıspor başta olmak üzere spor kulüplerinin kullanabileceği yeni bir antrenman tesisi yapmak için proje hazırladı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Güleryüz Sokak’ta yapılması planlanan tesis ile çocukların ve gençlerin spor yaparak hem sosyalleşmeleri hem de boş zamanlarını değerlendirmeleri hedefleniyor.

PROJE ÜZERİNE BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPILDI

MAP Kavaklıspor Başkanı Sinan Yenigün, yöneticiler Celal Güreşen ve Okan Üstüntaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Öztürk, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’i ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi aldı. Burak Güreşen proje detaylarını, MAP Kavaklıspor yönetimi ile paylaşırken, MAP Kavaklıspor yönetimi de spora ve sporculara verdikleri katkılardan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.

ÇOK FONKSİYONLU OLACAK

Proje kapsamında; 18*30 metre ölçülerinde futbol sahası, 95 metrekare oyun parkı, içerisinde kafeterya ve soyunma odalarının olacağı 40 metrekare kapalı alan, 525 metre kare yeşil alan ve 100 metre kare sert zemin olmak üzere 1300 metre karelik bir tesis yapılacak.