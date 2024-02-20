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Çetinkaya'dan AK kadınlara teşekkür

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya , kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına destek olan kadın kollarına teşekkür etti.

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Çetinkaya'dan AK kadınlara teşekkür
Çetinkaya'dan AK kadınlara teşekkür
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Her konuşmasında büyük bir aile olduklarını belirten Çetinkaya; “ Kadın kollarımı cefakar ve fedakar bir şekilde çalışıyor. Desteklerinden dolayı onlara minnet borçluyum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.
# Kadın, büyük

20 Şub 2024 - 17:13 - Siyaset

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