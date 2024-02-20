Her konuşmasında büyük bir aile olduklarını belirten Çetinkaya; “ Kadın kollarımı cefakar ve fedakar bir şekilde çalışıyor. Desteklerinden dolayı onlara minnet borçluyum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.
- Siyaset
Çetinkaya'dan AK kadınlara teşekkür
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya , kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına destek olan kadın kollarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.