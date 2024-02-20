CHP Kandıra Meclis üyeleri belli oldu

Liste şu şekilde:
Sabahattin Güngör
Zehra Yalçıntuğ
Anıl Yüksel
Emre Sefa Alkan
Hasan Bozkır
Cemal Gürcan
Emre Kaya
Küberiye Bayır
Ahmet Kaymaz
Turgay Adıgüzel
Adem Dursun
İrfan Tan
Aziz Kızılarslan
Kemal şakacı
Gülcan Özdemir
Yiğithan Özcan
Yasin okumuş
Ali rıza Kır
Veysel Şenol
Ersin Telli
Kasım Güngör
Ercan Çevik
Seda Yüksel
Burçe Görgün
Gülcan Özdemir
Süleyman Hanki
Gökhan Açıkgöz
Zafer Tokdemir
KONTENJAN
Recep Şenol
Erdal Açıkgöz
Sertaç Tugay
Liste şu şekilde:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.