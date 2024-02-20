Liste şu şekilde:
Mehmet Turan
Mehmet Nuri Paşa
Hakan Korel
Sariye Türk
İbrahim Karnıaçık
Ertan Karakaş
Serhat Tanyıldız
İsmail Bilgin
Asuman Ekerer
Melih Can Er
Ali Günerhan
Evrim Gülsoy
Yunus Emre Şimşek
İsmail Çelik
Ali Avcı
Deniz Aslan
Nejdet Genç
Veysel Altıntaş
Halife Karabulut
Fikret Aslan
Bülent Kabaloğlu
Abdullah Servet
Vural Bayer
Kübra Akkurt
Mustafa Turhan
Sıla İlter
Erdim Başer
Şermin Yorgun
KONTENJAN
Ünal Ekşi
Abdurrahman Akgül
Hüseyin Parlak
- Siyaset
CHP Derince Meclis üyeleri belli oldu
31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe olmuştu. CHP’ nin Derince Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.