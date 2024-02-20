CHP İzmit’te meclis üye listesi krizi çözüldü. Hazırlanan CHP İzmit listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilirken CHP İzmit liste için 2 gün ek süre aldı. Edinilen bilgilere göre listenin teslim edilmesine dakikalar kala, Hürriyet'in seçim sürecinde de birlikte çalışmak istediği bilinen CHP İzmit eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına eklendi ve liste krizi çözüldü.
20 Şub 2024 - 17:28- Siyaset Güncelleme:
2 gün ek süre alındı! CHP İzmit’te kriz çözüldü
CHP İzmit’te liste krizi Küçükkaya’nın listeye eklenmesi sonrası kriz çözüldü. Listeler için 2 gün ek süre aldı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Manav - bütün gavga bunun içinmiydi allah sizi bildiği gibi yapsın
Esnaf - ne yapıyor bu chp başkanlık istemiyorsa ne zorluyorlar ki böyle zorla güzellik olurmu başka partileri kendilerine güldürüyorlar . zaten millete bir faydaları yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.