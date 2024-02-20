CHP İzmit'i karıştıran o liste belli oldu!

CHP İzmit’te meclis üye listesi krizi çözüldü. Hazırlanan CHP İzmit listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilirken CHP İzmit liste için 2 gün ek süre aldı. Edinilen bilgilere göre listenin teslim edilmesine dakikalar kala, Hürriyet'in seçim sürecinde de birlikte çalışmak istediği bilinen CHP İzmit eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına eklendi ve liste krizi çözüldü. Aynı zamanda listeye Özcan Özer'in eklediği ve Güliz Cop'un çıkarıldığı öğrenildi. CHP İzmit'in karışmasına sebep olan o liste şu şekilde:
|Sıra No
|Adayın Adı Soyadı
|1
|Emre ANDIZ
|2
|Mehmet Nazım GENÇTÜRK
|3
|Hamit İlker ULUSOY
|4
|Orhan DÖNMEZ
|5
|Nilgün YILMAZ
|6
|Yaşar KARDAŞ
|7
|Celal HÜLÜR
|8
|Lütfü OBUZ
|9
|Barbaros AKKUŞ
|10
|Erdem ARCAN
|11
|Serdar ATASEVER
|12
|Neslihan ÇAKIR
|13
|Mehmet BAŞTÜRK
|14
|Ercan BALSEÇEN
|15
|Güliz COP
|16
|İlkay TUĞRALI
|17
|Turgut KOCACIK
|18
|Celmal DOLANBEY
|19
|Erdal ŞAHİN
|20
|Havva HAMARAT
|21
|Hüseyin KARADENİZ
|22
|Mehtap Zeynep Keskin Karagül
|23
|İlhan KELEŞ
|24
|Yusuf Ziya TOM
|25
|Aşkın YAVUZ
|26
|Ahmet ÖZCAN
|27
|Ayşe Fatmagül TERZİ
|28
|Gürkan HASANÇEBİ
|29
|Ufuk ÇELİK
|30
|Kadir Kadri YAZICI
|31
|Şenol KILIÇ
|32
|Murat İlhsan Özeren
|33
|Murat DURAN
|Sıra No
|Adayın Adı Soyadı
|1
|Çetin SARICA
|2
|Vildan Bağcıoğlu Taştan
|3
|Hasan Hüseyin Satılmış
|4
|Gamze Yılmaz DOĞAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tehlikeli Süreç - Ülkeyi,milleti düşünen yok herkes makam,koltuk peşinde bu kavgalarınız halkın seçmenlerin gözünde ne durumds gözüküyor haberiniz var mı?Herkes aklını başına alsın şeriat için kötü konuşanlar göz altına alınırken,Cumhuriyete,Atatürk e hakaret edenlere dokunan yok onları cesaretlendiren bu koltuk oyunlarından vazgeçin,seçim için çalışmaya başlayın demokrasimiz,cumhuriyetimiz tehlikede görmüyor musunuz?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.