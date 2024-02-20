20 Şub 2024 - 18:04- Siyaset G:

CHP İzmit'i karıştıran o liste belli oldu!

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CHP İzmit'i karıştıran o liste belli oldu! mask

CHP İzmit’te meclis üye listesi krizi çözüldü. Hazırlanan CHP İzmit listesi  Yüksek  Seçim Kurulu’na teslim edilirken CHP İzmit liste için 2 gün ek süre aldı. Edinilen bilgilere göre listenin teslim edilmesine dakikalar kala, Hürriyet'in seçim sürecinde de birlikte çalışmak istediği bilinen CHP İzmit eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına eklendi ve liste krizi çözüldü. Aynı zamanda listeye Özcan Özer'in eklediği ve Güliz Cop'un çıkarıldığı öğrenildi. CHP İzmit'in karışmasına sebep olan o liste şu şekilde: 

Sıra NoAdayın Adı Soyadı
1Emre ANDIZ
2Mehmet Nazım GENÇTÜRK
3Hamit İlker ULUSOY
4Orhan DÖNMEZ
5Nilgün YILMAZ
6Yaşar KARDAŞ
7Celal HÜLÜR
8Lütfü OBUZ
9Barbaros AKKUŞ
10Erdem ARCAN
11Serdar ATASEVER
12Neslihan ÇAKIR
13Mehmet BAŞTÜRK
14Ercan BALSEÇEN
15Güliz COP
16İlkay TUĞRALI
17Turgut KOCACIK
18Celmal DOLANBEY
19Erdal ŞAHİN
20Havva HAMARAT
21Hüseyin KARADENİZ
22Mehtap Zeynep Keskin Karagül
23İlhan KELEŞ
24Yusuf Ziya TOM
25Aşkın YAVUZ
26Ahmet ÖZCAN
27Ayşe Fatmagül TERZİ
28Gürkan HASANÇEBİ
29Ufuk ÇELİK
30Kadir Kadri YAZICI
31Şenol KILIÇ
32Murat İlhsan Özeren
33Murat DURAN
Sıra NoAdayın Adı Soyadı
1Çetin SARICA
2Vildan Bağcıoğlu Taştan
3Hasan Hüseyin Satılmış
4Gamze Yılmaz DOĞAN
# seçim, yüksek, chp

20 Şub 2024 - 18:04 - Siyaset

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Yorumlar

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Tehlikeli Süreç - Ülkeyi,milleti düşünen yok herkes makam,koltuk peşinde bu kavgalarınız halkın seçmenlerin gözünde ne durumds gözüküyor haberiniz var mı?Herkes aklını başına alsın şeriat için kötü konuşanlar göz altına alınırken,Cumhuriyete,Atatürk e hakaret edenlere dokunan yok onları cesaretlendiren bu koltuk oyunlarından vazgeçin,seçim için çalışmaya başlayın demokrasimiz,cumhuriyetimiz tehlikede görmüyor musunuz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 18:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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