CHP İzmit'i karıştıran o liste belli oldu!

CHP İzmit’te meclis üye listesi krizi çözüldü. Hazırlanan CHP İzmit listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilirken CHP İzmit liste için 2 gün ek süre aldı. Edinilen bilgilere göre listenin teslim edilmesine dakikalar kala, Hürriyet'in seçim sürecinde de birlikte çalışmak istediği bilinen CHP İzmit eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya listenin ilk sırasına eklendi ve liste krizi çözüldü. Aynı zamanda listeye Özcan Özer'in eklediği ve Güliz Cop'un çıkarıldığı öğrenildi. CHP İzmit'in karışmasına sebep olan o liste şu şekilde:

Sıra No Adayın Adı Soyadı 1 Emre ANDIZ 2 Mehmet Nazım GENÇTÜRK 3 Hamit İlker ULUSOY 4 Orhan DÖNMEZ 5 Nilgün YILMAZ 6 Yaşar KARDAŞ 7 Celal HÜLÜR 8 Lütfü OBUZ 9 Barbaros AKKUŞ 10 Erdem ARCAN 11 Serdar ATASEVER 12 Neslihan ÇAKIR 13 Mehmet BAŞTÜRK 14 Ercan BALSEÇEN 15 Güliz COP 16 İlkay TUĞRALI 17 Turgut KOCACIK 18 Celmal DOLANBEY 19 Erdal ŞAHİN 20 Havva HAMARAT 21 Hüseyin KARADENİZ 22 Mehtap Zeynep Keskin Karagül 23 İlhan KELEŞ 24 Yusuf Ziya TOM 25 Aşkın YAVUZ 26 Ahmet ÖZCAN 27 Ayşe Fatmagül TERZİ 28 Gürkan HASANÇEBİ 29 Ufuk ÇELİK 30 Kadir Kadri YAZICI 31 Şenol KILIÇ 32 Murat İlhsan Özeren 33 Murat DURAN