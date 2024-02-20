CHP Körfez'de şok karar! O isim adaylıktan çekildiğini duyurdu

Körfez CHP'de Meclis Üyesi Aday listeleri, partide büyük bir krize yol açtı. Bozkurt Uslu tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Bozkurt Uslu yaptığı açıklamada: “Partimizin Körfez’de iktidar olabilmesi için çıktığım yolda, Belediye Başkan Adayımız Tayfun Balıkçı’nın çağrısı üzerine meclis listesinde birinci sıra kontenjan aday olarak yer aldım. Fakat meclis listemizin iktidar hedefinden çok kişisel ihtiraslar temelinde şekillendiğini, parti içi ayrışmaları baş aktörlerinin en tepelerde yer aldıklarını gördüm. Bu nedenle listeden çekilme kararı aldım. Dilekçemi ilçe örgüme gönderdim. Bu bilgiyi kamuoyuna ve dostlarıma sunmak isterim.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Düşünelim - Çok üzücü karar ,kişilere kızgınlığınızdan ülkemizi karanlığa götüren bir yola taş döşemiş oluyorsunuz.Kişisel kavga ve hırslarımızı düşünmememiz gereken tehlikeli bir süreçteyiz.ATATÜRK e,TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne hakaretler yağdıranların,şeriat naraları atanların seslerinin yükseldiği bu süreçte sizlerin yaptığı onların kazanmasına yol açacaktır.Zaman ülkemizin,çocuklarımızın aydınlık geleceği için sorumluluk alma zamanıdır.Lütfen düşünelim...düşünelim...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.