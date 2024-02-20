CHP Körfez'de şok karar! O isim adaylıktan çekildiğini duyurdu

Körfez CHP'de Meclis Üyesi Aday listeleri, partide büyük bir krize yol açtı. Bozkurt Uslu tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bozkurt Uslu yaptığı açıklamada: “Partimizin Körfez’de iktidar olabilmesi için çıktığım yolda, Belediye Başkan Adayımız Tayfun Balıkçı’nın çağrısı üzerine meclis listesinde birinci sıra kontenjan aday olarak yer aldım. Fakat meclis listemizin iktidar hedefinden çok kişisel ihtiraslar temelinde şekillendiğini, parti içi ayrışmaları baş aktörlerinin en tepelerde yer aldıklarını gördüm. Bu nedenle listeden çekilme kararı aldım. Dilekçemi ilçe örgüme gönderdim. Bu bilgiyi kamuoyuna ve dostlarıma sunmak isterim.”