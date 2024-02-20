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CHP Darıca meclis üyesi adayları belli oldu

CHP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi adayları belli oldu. Liste şu şekilde:

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CHP Darıca meclis üyesi adayları belli oldu mask

Erhan Balıkçı,
Özgür Çelik,
Dilan Güven,
Tekin Türkyücel,
Can Bulut Yılmaz,
Turgay Kılıç,
Serkan Güven,
Meral Kısacık,
Yaşar Karakaş,
Birol Bezirci,
Serkan Özcan,
Yaşar Şahin,
Özer Yıldız,
Taner Turan,
Kimra Karabıyık,
Muhammed Erencan Polat,
Müslüm Osmanoğlu,
Ebru Tayanç,
Taylan Orhan Üstün,
İsmail Cem Ergin,
Selin Ünver,
Murat Tarhan,
Zeynep Araç,
Volkan Önal,
Berke Zeyrek,
Eren Ceylan,
Nuray Atak, Erkul Demirci
# Araç

20 Şub 2024 - 18:18 - Siyaset

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