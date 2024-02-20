20 Şub 2024 - 18:23- Siyaset G:

CHP İzmit'in meclis üyesi listesi belli oldu! İşte güncel hali...

CHP İzmit'te olaylı meclis üyesi belirleme süreci sona erdi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP İzmit'in meclis üyesi listesi belli oldu! İşte güncel hali... mask
CHP İzmit'in meclis üyesi listesi belli oldu! İşte güncel hali...
CHP İzmit'in meclis üyesi listesi belli oldu! İşte güncel hali...
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31 Mart yerel seçimleri için meclis üye listelerini YSK’ya teslim edilmesine saatler kala CHP İzmit’te Meclis üye listesi krizi çıktı. Ortaya çıkan tüm tartışmalı iddialara rağmen liste saat 17:00’da YSK’ya teslim edilirken değişiklikler için 2 gün ek süre istendi. Edinilen bilgiye göre tartışma ön seçimde Fatma Kaplan Hürriyet’in listeye 1. Sıradan eklenmesi üzerine çıktı. Ön seçimde rakibi olan Emre Andız’ın yerine Mehmet Ümit Küçükkaya’yı isteyen Hürriyet’in isteği tüm tartışmaların ardından kabul edildi.
İŞTE LİSTE
Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA
Mehmet Nazım GENÇTÜRK
Hamit İlker ULUSOY
Orhan DÖNMEZ
Nilgün YILMAZ
Yaşar KARDAŞ
Celal HÜLÜR
Lütfü OBUZ
Barbaros AKKUŞ
Erdem ARCAN
Serdar ATASEVER
Neslihan ÇAKIR
Mehmet BAŞTÜRK
Ercan BALSEÇEN
Ayşe FATMAGÜL Terzi
İlkay TUĞRALI
Turgut KOCACIK
Celmal DOLANBEY
Erdal ŞAHİN
Havva HAMARAT
Hüseyin KARADENİZ
Mehtap Zeynep Keskin Karagül
İlhan KELEŞ
Yusuf Ziya TOM
Aşkın YAVUZ
Ahmet ÖZCAN
Güliz Cop
Gürkan HASANÇEBİ
Ufuk ÇELİK
Kadir Kadri YAZICI
Şenol KILIÇ
Murat İlhsan Özeren
Murat DURAN

KONTENJAN
ÇETİN SARICA
VİLDAN BACIOĞLU TAŞKAN
HASAN SATILMIŞ
GAMZE YILMAZ DOĞAN

# chp, Fatma Kaplan Hürriyet

20 Şub 2024 - 18:23 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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