CHP İzmit'in meclis üyesi listesi belli oldu! İşte güncel hali...

31 Mart yerel seçimleri için meclis üye listelerini YSK’ya teslim edilmesine saatler kala CHP İzmit’te Meclis üye listesi krizi çıktı. Ortaya çıkan tüm tartışmalı iddialara rağmen liste saat 17:00’da YSK’ya teslim edilirken değişiklikler için 2 gün ek süre istendi. Edinilen bilgiye göre tartışma ön seçimde Fatma Kaplan Hürriyet’in listeye 1. Sıradan eklenmesi üzerine çıktı. Ön seçimde rakibi olan Emre Andız’ın yerine Mehmet Ümit Küçükkaya’yı isteyen Hürriyet’in isteği tüm tartışmaların ardından kabul edildi.

İŞTE LİSTE

Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA

Mehmet Nazım GENÇTÜRK

Hamit İlker ULUSOY

Orhan DÖNMEZ

Nilgün YILMAZ

Yaşar KARDAŞ

Celal HÜLÜR

Lütfü OBUZ

Barbaros AKKUŞ

Erdem ARCAN

Serdar ATASEVER

Neslihan ÇAKIR

Mehmet BAŞTÜRK

Ercan BALSEÇEN

Ayşe FATMAGÜL Terzi

İlkay TUĞRALI

Turgut KOCACIK

Celmal DOLANBEY

Erdal ŞAHİN

Havva HAMARAT

Hüseyin KARADENİZ

Mehtap Zeynep Keskin Karagül

İlhan KELEŞ

Yusuf Ziya TOM

Aşkın YAVUZ

Ahmet ÖZCAN

Güliz Cop

Gürkan HASANÇEBİ

Ufuk ÇELİK

Kadir Kadri YAZICI

Şenol KILIÇ

Murat İlhsan Özeren

Murat DURAN

KONTENJAN

ÇETİN SARICA

VİLDAN BACIOĞLU TAŞKAN

HASAN SATILMIŞ

GAMZE YILMAZ DOĞAN