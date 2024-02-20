- Siyaset

DSP’nin tüm belediye başkan adayları belli oldu

Demokratik Sol Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. DSP’nin Büyükşehir adayı Serap Bilmez oldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
DSP’nin tüm belediye başkan adayları belli oldu mask

31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler başkan adaylarını açıkladı. Demokratik Sol Parti’nin belediye başkan adayları belli oldu.
Büyükşehir’de de aday çıkaran DSP tüm ilçelerde kendi adayları ile seçime girecek. İşte DSP’nin tüm belediye başkan adayları:
Büyükşehir adayı: Serap Bilmez
Karamürsel adayı: Şevval Polat
Gölcük adayı: Gül Sıla Coşkun
Başiskele adayı: Berkay Pelin
Kartepe adayı: Fehmi Toy
Kandıra adayı: Davut Özcan
İzmit adayı: Semih Önal
Derince adayı: Serkan Çakal
Körfez adayı: Selahattin Sal
Darıca adayı: Demet Özdemir Çakal
Dilovası adayı: Birkan Karayel
Çayırova adayı: Hakan Ercan
Gebze adayı: Çetin Töngel
# DSP, oldu, aday, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası, Başiskele

20 Şub 2024 - 18:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.016.567 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL