DSP’nin tüm belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler başkan adaylarını açıkladı. Demokratik Sol Parti’nin belediye başkan adayları belli oldu.

Büyükşehir’de de aday çıkaran DSP tüm ilçelerde kendi adayları ile seçime girecek. İşte DSP’nin tüm belediye başkan adayları:

Büyükşehir adayı: Serap Bilmez

Karamürsel adayı: Şevval Polat

Gölcük adayı: Gül Sıla Coşkun

Başiskele adayı: Berkay Pelin

Kartepe adayı: Fehmi Toy

Kandıra adayı: Davut Özcan

İzmit adayı: Semih Önal

Derince adayı: Serkan Çakal

Körfez adayı: Selahattin Sal

Darıca adayı: Demet Özdemir Çakal

Dilovası adayı: Birkan Karayel

Çayırova adayı: Hakan Ercan

Gebze adayı: Çetin Töngel