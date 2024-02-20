İYİ Parti'nin Darıca'daki meclis üyesi adayları belli oldu

Elektrik tesisat ustası

Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...

ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K