İYİ Parti'nin Darıca'daki meclis üyesi adayları belli oldu

Darıca'daki meclis üyesi listesi de paylaşıldı. İşte o liste:
İYİ Parti DARICA BELEDİYE MECLİS LİSTESİ ŞÖYLE:
1 ABDULHAMİT SUBAŞI
2 HATİCE PINAR DEMİREL
3 BAHRİALTINBAŞ
4 OĞUZ ORHUNTUNÇ
5 AHMET YAVUZHANÜNSÜR
6 MESUT ERDOĞAN
7 ERDEMAY
8 MEHMET ERTAN
9 EMİNEAKI EKE
10 DEFNE AYTEKİN
11 ŞÜKRÜ ÇALIŞAN
12 SERDARKARA
13 ŞULEATALAY
14 TARIKGEDİK
15 YUSUF DANACI
16 SEMİHYAKAR
17 SILANUR ÇAĞLAR
18 MÜRSELTOHUMCU
19 BURAK REİSÜNSÜR
20 EVRENAYDIN
21 ABDULLAHYILMAZ
22 BEYZADEMİR
23 MUHİTTİN GENÇTÜRK
24 NURULLAHÖĞÜTLÜ
25 DOĞUKANAVAR
26 TUĞBAOTHAN
27 ÖMERLEVENT
28 ALİ İHSANŞEREF
KONTENJAN
1 HASANKURTOĞLU
2 MÜSLİMYILDIZ
3 LEVENTAKBABA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.