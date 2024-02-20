İYİ Parti'nin Derince'deki meclis üyesi adayları belli oldu

İYİ Parti Derince BELEDİYE MECLİS LİSTESİ ŞÖYLE:
1 EMİNE ALKAN
2 ALİ İHSAN ÇİRİŞLİOĞLU
3 BURÇİN SULU
4 HASAN YILMAZ
5 NURA LAYDINYER
6 ARZU AYASTUNA
7 MERT EVRAN
8 ENGİN EŞ
9 ÜMÜT ÜÇGÜL
10 KÖKSAL ÇAKÇAKCI
11 AYHAN ÖNCÜ
12I RMAK KARAÇETİN
13 SEMİHA UZEL
14 GÜVEN GÜLERYÜZ
15 CİHAN BULUT
16 RECEP AKTAŞ
17 İSA GÜNEŞ
18 KEMAL ALEMDAR
19 SİNAN KARA
20 BURHAN ULAŞ
21 ÇAĞATAY NAŞ
22 SUAT IŞIK
23 MEHMET DUMAN
24 HASAN YELEK
25 BERAT ETİ
26 DERYA GÜL
27 REYHAN EMEKSİZ
28 İSMAİL BİLECAN
YEDEK ÜYELİK
1 HASAN EROL
2 TUNAY TATLI
KONTENJAN
1 ERCAN DİKYOL
2 CEMİL KARTAL
3 SERKAN YAYLA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.