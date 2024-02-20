İYİ Parti'nin Dilovası'ndaki meclis üyesi adayları belli oldu

İYİ Parti Dilovası BELEDİYE MECLİS LİSTESİ ŞÖYLE:
1 SİNAN KARATAŞ
2 DAVUT EREN
3 MURAT KAYA
4 VEYSEL ERTUNÇ
5 KAMİL OZMAN
6 MUSTAFA DURSUN
7 ÖZCAN BAĞRİ
8 Ferhat BAYAT
9 ŞAKİR AKKUŞ
10 RAFET MUHAMMED ÖZCAN
11 GÜLSER ŞATIR
12 AHMET ÖZMEÇ
13 BUSENUR ÖZCAN
14 MUHARREM KARAMAN
15 ELİF KOPAN
16 YUSUF AKKUŞ
17 RUKİYE BAYAZIT
18 OĞUZHAN DÜZGÜN
19 DİLARA AKTAŞ
20 KÖKSAL ERCAN
21 YEŞİM TAVUZ
22 GÜL MERAL
SIRA NO ADI SOYADI
1 Özcan Topçu
2 Hamdi Sazak
3 Eyüp Çetin
4 Batuhan Tavuz
5 Melike Özgül
6 Samet Odabaşı
7 Canan Topçu
8 Ramazan Parlak
9 Sevim Aydın
10 Sibel Göner
11 Kadir Çelik
12 Muhammet Karaman
13 Ali Şatır
14 Akın Akkuş
15 Emre Topçu
16 Üzeyir Sözmen
17 Kadir Kuran
18 Aslıhan Güzel
19 Burak AK
20 Muhammed Furkan Karataş
21 Hakan Karataş
22 Mehmet Karataş
23 Akın Erhan Bulan
24 Serhat Çelik
25 Uğur ARSLAN
KONTENJAN ÜYELİK
1 Mustafa Korcu
2 SERVET MERAL
3 Furkan Söğütçü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.