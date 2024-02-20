31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Gebze’de aday çıkarmama kararı alırken Tükiye İşçi Partisi Gebze adayı Erkan Baş’a destek vermesi bekleniyor. Diğer yandan CHP’nin Gebze meclis üye listesi de belli oldu.
İŞTE LİSTE
Ahmet Kadı
Gülcan Aksu
Engin Sözbir
Ferman Torun
Nuran Gökdemir
Dilesen Karataş
Tolga Cengiz
Nevriye Yılmaz
Devrim Serkan Kaya
Ferzende Yakın
Musa Haydaroğlu
Yaşa Erdoğan
Mithat Kazancı
Eren Alkan
Kemal Balcı
Zafer Kuruçayır
Sevgin Akbulut
Nejat Kar
Kemal Doğan
Yücel Efendioğlu
20 Şub 2024 - 20:08- Siyaset Güncelleme:
CHP Gebze Meclis üyeleri belli oldu
31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Gebze’de aday çıkarmama kararı alırken Tükiye İşçi Partisi Gebze adayı Erkan Baş’a destek vermesi bekleniyor. Diğer yandan CHP’nin Gebze meclis üye listesi de belli oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.