20 Şub 2024 - 20:08- Siyaset

CHP Gebze Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Gebze’de aday çıkarmama kararı alırken Tükiye İşçi Partisi Gebze adayı Erkan Baş’a destek vermesi bekleniyor. Diğer yandan CHP’nin Gebze meclis üye listesi de belli oldu.