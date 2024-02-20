CHP Başiskele Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman olmuştu. CHP’ nin Başiskele Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi.

Liste şu şekilde:

İŞTE LİSTE

Emine Özkar

Levent Soycan

Hüseyin Bayram

Elif Şamba

Samet Karatay

Neslihan Bakkal

Duygu Ekici

Emrah Kılıçoğlu

Oya Kaya

Burak Güçlü Çalımlı

Aykut Baştürk

Gülay Şahinbaş

Elif Hacıoğlu

Meltem Horozoğlu

Belma Altun

Aleyna Şamba

Serhan Aykurt

Şeyda Taşer

Ayşegül Gül

Selahattin Özgür

Halit Olucuk

Belgin Işık

Hasan Buldu

Ünal Çelik

Deniz Demirci