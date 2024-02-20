CHP Başiskele Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman olmuştu. CHP’ nin Başiskele Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi.
Liste şu şekilde:
İŞTE LİSTE
Emine Özkar
Levent Soycan
Hüseyin Bayram
Elif Şamba
Samet Karatay
Neslihan Bakkal
Duygu Ekici
Emrah Kılıçoğlu
Oya Kaya
Burak Güçlü Çalımlı
Aykut Baştürk
Gülay Şahinbaş
Elif Hacıoğlu
Meltem Horozoğlu
Belma Altun
Aleyna Şamba
Serhan Aykurt
Şeyda Taşer
Ayşegül Gül
Selahattin Özgür
Halit Olucuk
Belgin Işık
Hasan Buldu
Ünal Çelik
Deniz Demirci
31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman olmuştu. CHP’ nin Başiskele Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.