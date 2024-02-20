20 Şub 2024 - 20:45- Siyaset G:

DEM Parti Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, belediye başkan adayı olduğunu duyurmuştu. Baş, "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cihat Polat
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DEM Parti Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek mask

ERKAN BAŞ'A DESTEK VERECEKLER

Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze'de DEM Parti'nin aday çıkarmayacağı ve Erkan Baş'a destek vereceği öğrenildi. Partinin desteğini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

CHP'DE ERKAN BAŞ DİYECEK

Öte yandan Gebze'de aday çıkarmayan CHP meclis üyelerini de belirlenmesinin ardından Erkan Baş'a destek açıklaması yapması bekleniyor
# DEM Parti, Gebze, Erkan Baş, aday, chp

20 Şub 2024 - 20:45 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(5)
05

Mühendis - gerçekten de chp ye yazıklar olsun gebze gibi izmit kadar büyük bir sanayi ilçesinde aday çıkartamadı yahu daha ne bekliyorsunuz ki .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 09:05
04

Cemal - Geçmişte kapanan terör sevicisi partilerden farkı varmı bu dem partinin. Yatıyorlar bölücübaşı kalkıyorlar kandildeki teröristler. Yahu bunlara oy atan vatandaşlar neyin kafasında ??? Fanatik etnik kökenliği , fanatik mezhepçilik geçmişte toplumlara hep zarar vermiş . Vermeyede devam ediyor . çağdaş, modern yüksek medeniyetler seviyesine , akıl ile ilim ile bilim ile ulaşmak varken, cahil, saplantılı , fanatizmli kafalar ile bir yere varılır mı ???

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 21 Şubat 01:18
01

Emekli - Seni gebzeden degil kocaelide belediye başkanı görmeyi isterdik.

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 20 Şubat 21:08
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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