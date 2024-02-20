DEM Parti Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

Cemal - Geçmişte kapanan terör sevicisi partilerden farkı varmı bu dem partinin. Yatıyorlar bölücübaşı kalkıyorlar kandildeki teröristler. Yahu bunlara oy atan vatandaşlar neyin kafasında ??? Fanatik etnik kökenliği , fanatik mezhepçilik geçmişte toplumlara hep zarar vermiş . Vermeyede devam ediyor . çağdaş, modern yüksek medeniyetler seviyesine , akıl ile ilim ile bilim ile ulaşmak varken, cahil, saplantılı , fanatizmli kafalar ile bir yere varılır mı ???