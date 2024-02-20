DEM Parti Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

ERKAN BAŞ'A DESTEK VERECEKLER
Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze'de DEM Parti'nin aday çıkarmayacağı ve Erkan Baş'a destek vereceği öğrenildi. Partinin desteğini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
CHP'DE ERKAN BAŞ DİYECEK
Öte yandan Gebze'de aday çıkarmayan CHP meclis üyelerini de belirlenmesinin ardından Erkan Baş'a destek açıklaması yapması bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mühendis - gerçekten de chp ye yazıklar olsun gebze gibi izmit kadar büyük bir sanayi ilçesinde aday çıkartamadı yahu daha ne bekliyorsunuz ki .
Cemal - Geçmişte kapanan terör sevicisi partilerden farkı varmı bu dem partinin. Yatıyorlar bölücübaşı kalkıyorlar kandildeki teröristler. Yahu bunlara oy atan vatandaşlar neyin kafasında ??? Fanatik etnik kökenliği , fanatik mezhepçilik geçmişte toplumlara hep zarar vermiş . Vermeyede devam ediyor . çağdaş, modern yüksek medeniyetler seviyesine , akıl ile ilim ile bilim ile ulaşmak varken, cahil, saplantılı , fanatizmli kafalar ile bir yere varılır mı ???
Benden Söylemesi - SANADA YAZIKLAR OLSUN chp
Benden Söylemesi - yazıklar olsun sana
Emekli - Seni gebzeden degil kocaelide belediye başkanı görmeyi isterdik.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.