20 Şub 2024 - 20:45 - Siyaset

DEM Partinin Gebze adayı Erkan Baş!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, belediye başkan adayı olduğunu duyurmuştu. Baş, "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.