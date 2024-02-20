Muhalefet önerdi, AKP ve MHP bir kez daha reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi ile İYİ Parti'nin "Öğretmenler", DEM Parti'nin "Kayyım" ve CHP'nin "Emekliler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 2023 yılının Temmuz ayında KPSS'nin yapıldığını ancak aradan geçen süreye rağmen öğretmen atamasının yapılmadığını söyledi.

"SEÇİMİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"

Yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini belirten Şahin, herkesin gözünün kulağının öğretmen atamasında olduğunu ifade etti. Şahin, "Seçimi mi bekliyorsunuz? 2022 atamalarını 2023 Mayıs ayında yaptınız. Gençlerin gelecek hayalleri üzerinden siyaset yapmayın. Ne zaman açıklayacaksınız? Gençlerimiz yeni sınava mı hazırlanacak yoksa bu atamayla mı öğretmen mi olacak? Gençleri seçim yatırımı olarak görmeye hakkınız yok" dedi.

Öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılmasına yönelik sözler verildiğini, bu sözlerin tutulmadığını belirten Şahin, "Derdimiz mülakatın olmadığı liyakatin esas alındığı, dayısı olanın değil hak edenin kazandığı, adaletli bir düzeni tesis etmek." ifadesini kullandı.

"MÜLAKATSIZ 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALI"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "atanamayan öğretmen" ve "mülakat" konusunun öğretmenlerin sorunlarının başında geldiğini bildirdi. Yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini kaydeden Kaya, planlama yapılmadığı için her yıl eğitim fakültelerinden 40-50 bin öğretmenin mezun olduğunu, bu sayının giderek arttığını aktardı. Kaya, "Seçimden seçime 'Şu kadar bin öğretmen atayacağım' diyerek bu sorunu çözemeyiz. Mülakatsız 100 bin öğretmen ataması yapılmalı hemen akabinde eğitim fakültelerinde eğitim sisteminin arz ve talep dinamiklerini dikkate alan planlama yapılması acil bir ihtiyaç" diye konuştu.

"BU GENÇLERİN VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK?"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğretmen atamalarında yapılan mülakatların "rezalet" olduğunu ve çığırından çıktığını savundu. Gergerlioğlu, "Yüzlerce genç intihar ediyor. Bu gençlerin vebalini kim ödeyecek?" dedi.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİ İNŞAATLARDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da 22 yılda göreve gelen her Milli Eğitim Bakanı'nın sistemi değiştirdiğini, gelen bakanın giden bakanı arattığını ifade etti.

Öğretmen atamasına ilişkin sözler verildiğini vurgulayan Yontar, bu sözlerin tutulmadığını belirtti.

Öğretmen atamasında uygulanan mülakatlara yönelik eleştirilerde bulunan Yontar, "Donanımlı ve eğitimli gençlerimiz yazılı sınavlarda en yüksek sınavı almalarına rağmen mülakatla eleniyor. Bu çocukların hayatını çalmak kimsenin haddi değildir. Atanamayan öğretmenleri, inşaatlarda, marketlerde, pazarlarda çalışırken görmek istemiyoruz. Onları öğrencileriyle okullarda görmek istiyoruz" diye konuştu.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ise "atama bekleyen öğretmenler" üzerinden siyaset yapıldığını iddia etti. Komisyonlarda ve Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda "atanamayan öğretmen sayısının 500-600 bin olarak lanse edildiğini" ancak bu rakamın doğru olmadığını savunan Erdem, şöyle devam etti:

"Plan ve Bütçe Komisyonunda bakan beye 'son atamada kaç bin öğretmen atama için başvurdu?' diye sordum. Bana gelen cevap 125 bin. ÖSYM'ye sorduğumuzda 300 bin civarı bir öğretmenin KPSS'ye girdiğini görüyoruz. Ama kimse AK Parti iktidarı döneminde kamuya 800 bin öğretmen alınıp, dışarıda kalanlar da var ama özelde de 200 bine yakın öğretmenin çalıştığını hesaba katmıyor. Haklı olarak her atama döneminde özelde çalışan öğretmenlerimiz de devlette görev almak ister. Sizlerin söylediği kadar olmayan başvuruların da buradan kaynaklandığını görüyoruz."

CHP'Lİ ŞEVKİN: 10 BİN LİRA YETER Mİ?

Partisinin emeklilerle ilgili grup önerisi üzerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kürsüye boş çay bardağı ve simit ile çıkarak, "Emeklinin sadece çay ve simit alması halinde 9 bin lira gideri var. Allah'tan korkun. Soruyorum size 10 bin lira yeter mi?" dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Genel kurulda daha sonra sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. Bölümü'nün görüşmelerine geçildi.