20 Şub 2024 - 21:02- Siyaset G:

İmamoğlu Hürriyet'i aradı

İmamoğlu Hürriyet'i aradı mask

CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekildiği ve evraklarını genel merkeze gönderdiği öğrenilmişti. Liste krizinin ardından Hürriyet'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun aradığı öğrenildi.

İSTİFASINI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ İDDİASI

İmamoğlu'nun tartışmalara ilişkin Hürriyet'i aradığı ve istifasını geri çekmesini ve adaylığına devam etmesini istediği öne sürüldü.
# Ekrem İmamoğlu, Fatma Kaplan Hürriyet, chp

20 Şub 2024 - 21:02 - Siyaset

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