Emre Andız'dan krizli sürece ilişkin açıklama!

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi listesi sürecinde yaşanan krize ilişkin olayda ismi geçen Emre Andız'dan açıklama geldi. Andız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Ailem Cumhuriyet Halk Partisi’nde büyümüş, yetişmiş ve örgüt terbiyesi almış bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak hepimiz gibi seçim sürecinde bir kaos yaşanmaması için örgütün talebiyle girdiğim İzmit Belediye Meclis Üyesi Aday listesinden kendi irademle ayrıldım. Bu zamana kadar bana örgütüm tarafından verilen tüm görevleri yerine getirdim, seçimin kazanılması için yine ne görev verilirse yaparım. Yaşanan anlaşmazlıkların şahsımla hiçbir ilgisi yok, gerekli kişilerin gerekli açıklamaları yapacağına dair bir şüphemde yok. Örgüte kırgın ya da küskün olmam söz konusu dahi olamaz.Aslolanın Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır ve öyle de olacaktır..""