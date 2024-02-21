6 ilçede elektrik kesintisi!

|KANDIRA
|CEBECI, CEBECİ
|AMBAR, AMBAR SK., ATATÜRK CD., CEBECI, CEBECI DAR, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., ERİKLİ SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SARP SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞİRİNEVLER SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD.
|21.02. 2024
|09:00
|15:30
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., NARLI SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.
|21.02.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., YELKEN, YELKEN SK.
|21.02.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECİK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.02.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|HAMIDIYE, HAMİDİYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE
|HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII
|21.02.2024
|09:00
|14:30
|GÖLCÜK
|HAMİDİYE, HASANEYN, ÜMMIYE, ÜMMİYE
|ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, HALİL KANPARA SK., ILYAS KANPARA, İLYAS KANPARA SK., KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MOLLA ÖMER SK., OSMAN AĞA SK.
|21.02.2024
|10:00
|17:30
|GÖLCÜK
|DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, YÜZBAŞILAR
|3012. SK., 3139. SK., 3140. SK., 3148., ADALI DERE, ADALI DERE SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., MÜFİT SANER CD., PLEVNE, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PROF.NUSRET FİŞEK CD., YÜZBAŞILAR CD.
|21.02.2024
|11:00
|14:00
|İZMİT
|ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, DURHASAN, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK, KARADENİZLİLER
|AKDERE CD., ALTINOLUK SK., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CIVA, CİVA SK., ÇAMLIYAYLA CD., ÇELİKSOY SK., DEMİRLER SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., EVLİYA ÇELEBİ CD., FINDICAK, FINDICAK SK., GÖKMENLER SK., GÖLHİSAR SK., GÜRGENTEPE SK., HASAN ÇELEBİ SK., ILICA SK., KARAOĞLAN SK., KARAPINAR SK., KEKLİK SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KUZU SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERIM SK., LOKMAN KERİM SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDANYA SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., SANCAR, SANCAR SK., SEDAT SİMAVİ CD., SÖNMEZLER SK., SUBASI SK., SUBAŞI, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZİRHAN SK., YAPRAKLI, YAPRAKLI SK., YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YURTLAR SK.
|21.02.2024
|09:00
|16:00
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|21.02.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|İBNİSİNA
|ÇAĞLAYAN SK., GÜNGÖR SK., GÜVENLİK CD.
|21.02.2024
|09:00
|17:00
21 Şub 2024 - 00:00- Gündem Güncelleme:
6 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün(21 Şubat) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
# 2024, Başiskele, cumhuriyet, Atatürk
21 Şub 2024 - 00:00 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.