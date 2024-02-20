Başkan Hürriyet, bu sabah Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camii cemaatiyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir cami cemaati ile buluşuyor. Başkan Hürriyet, bu sabah namazı sonrası da Yenişehir Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camii’nde cemaat ile birlikte kahvaltı yaptı. Programda; Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri İsmet Kanık ve Turgay Oruç, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ve Cami Dernek Başkanı Zekai Zorlu da yer aldı.
TALEPLERİ DİNLEDİ
Vatandaşlar ile sohbet eden Hürriyet, talep ve sorunlara kulak verdi. İstekleri tek tek not alan Başkan Hürriyet, yetki ve imkanlar dahilinde gerekli hizmetlerin sunulacağını söyledi. Vatandaşlarla sabahın erken saatlerinde kendilerini ziyarete gelen Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.