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İzmit’te Ramazan davulcusu başvuruları başladı 

On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Adaylar İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat başvuracak

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İzmit’te Ramazan davulcusu başvuruları başladı  mask

İzmit Belediyesi, on bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın maneviyatına uygun bir şekilde yaşanması amacıyla geleneklere sahip çıkıyor. Yüzlerce yıllık gelenekleri bugüne taşıyan Ramazan davulcular bu yıl da vatandaşın sahura uyanması için davul çalacak, mani söyleyecek. İzmit’in mahallelerinde, şehrin tüm sokaklarında Ramazan davulcuları halkı en özel sofralara uyandıracak. Ramazan davulcuları için İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı. 

BAŞVURULAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE 

Ramazan ayına renk katacak Ramazan davulcular, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak. 


İSTENEN BELGELER
•Muhtarlıklardan uygunluk belgesi
•İkametgah belgesi
•Nüfus cüzdanı fotokopisi 
•2 Adet fotoğraf
# İzmit belediyesi

20 Şub 2024 - 22:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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