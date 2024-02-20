İzmit’te Ramazan davulcusu başvuruları başladı 

İzmit Belediyesi, on bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın maneviyatına uygun bir şekilde yaşanması amacıyla geleneklere sahip çıkıyor. Yüzlerce yıllık gelenekleri bugüne taşıyan Ramazan davulcular bu yıl da vatandaşın sahura uyanması için davul çalacak, mani söyleyecek. İzmit’in mahallelerinde, şehrin tüm sokaklarında Ramazan davulcuları halkı en özel sofralara uyandıracak. Ramazan davulcuları için İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı.
BAŞVURULAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE
Ramazan ayına renk katacak Ramazan davulcular, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak.
İSTENEN BELGELER
•Muhtarlıklardan uygunluk belgesi
•İkametgah belgesi
•Nüfus cüzdanı fotokopisi
•2 Adet fotoğraf
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.