BTP adayı Can, çalışmalarını sürdürüyor

Seçim çalışmalarına devam eden ve bu arada gençleri de ihmal etmeyen Muharrem Can Darıca'da çay içmeye ve sohbet etmeye davet eden gençleri kırmayarak onlarla hasbihal etti.Gençleri dinleyen ve onları anlayışla karşılayan Başkan Adayı Can"biz her daim gençlerle beraberiz Partimizin Genel Başkan'ı Hüseyin Baş'da genç bir lider ve Partimiz gençlerden oluşmaktadır. Atatürk'ün de dediği gibi“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”dedi.Daha sonra sokaktaki gençleri de kırmayan Muharrem Can,top oynayan gençlerin arasında katılarak onların futbol heyecanını da ortak oldu. Muharrem Can'ın yakın ilgisiyle ve samimi davranmasından etkilenen gençler yerel seçimlerde Büyükşehir Başkanlığı için size tam destek vereceğiz dediler. Yaşları müsait olmayıp oy kullanamayan gençler ise vakti zamanı geldiğinde sizin adaylığınızda biz de size oy vereceğiz diyerek toplu fotoğraf çekildiler.