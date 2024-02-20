BTP adayı Can, çalışmalarını sürdürüyor

Seçim çalışmalarına devam eden ve bu arada gençleri de ihmal etmeyen Muharrem Can Darıca'da çay içmeye ve sohbet etmeye davet eden gençleri kırmayarak onlarla hasbihal etti.Gençleri dinleyen ve onları anlayışla karşılayan Başkan Adayı Can"biz her daim gençlerle beraberiz Partimizin Genel Başkan'ı Hüseyin Baş'da genç bir lider ve Partimiz gençlerden oluşmaktadır. Atatürk'ün de dediği gibi“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”dedi.Daha sonra sokaktaki gençleri de kırmayan Muharrem Can,top oynayan gençlerin arasında katılarak onların futbol heyecanını da ortak oldu. Muharrem Can'ın yakın ilgisiyle ve samimi davranmasından etkilenen gençler yerel seçimlerde Büyükşehir Başkanlığı için size tam destek vereceğiz dediler. Yaşları müsait olmayıp oy kullanamayan gençler ise vakti zamanı geldiğinde sizin adaylığınızda biz de size oy vereceğiz diyerek toplu fotoğraf çekildiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.