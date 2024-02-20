Okul aile birlikleri ile buluşan Hürriyet:  Beslenme Saati ile her okulumuza destek sunmaya hazırız

Eğitime, eğitimde fırsat eşitliğine ve geleceğimiz olan çocuklara önem veren ve bu konuda örnek projelere imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okul aile birliklerinin temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda okul aile birliği temsilcileri İzmit Belediyesine taleplerini iletme imkanı buldu. Programda konuşan Başkan Hürriyet, çocukların sağlıklı beslenmeleri adına hayata geçirilen Beslenme Saati projesi ile ilgili bilgi verip velilerden destek istedi.

“SEVGİ VE AŞKLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Okul aile birlikleri ile sık sık bir araya geliyoruz. Ben de bir anneyim, evlat yetiştiriyorum. Siz velilerin kentte yaşadığı zorlukları, çocuklar ile ilgili endişelerini anlıyorum. Hizmetlerimizden haberdar olarak faydalanmanızı istiyoruz. Bu kentin iyiliği için sabahtan akşama kadar yorulmadan, sevgi ve aşkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“BU SALON SİZLERE HER ZAMAN AÇIK”

Okul aile birlikleri, okullardaki birçok dengenin sağlanması için önemli kitleler. Okul aile birliklerinin birbiriyle daha fazla dayanışma göstermesi için bir araya getirmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz alanın adı Dernekler Yerleşkesi ama birçok farklı kitle ücretsiz yararlanabilsin diye farklı modellerde kullanıma sunuyoruz. Bu salon sizlere her zaman açık.

ÇINAR AKADEMİ VE LGS KURSLARI KURDUK

Çocuklarımızın özellikle sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çalışıyoruz. Bu konuda ücretsiz, profesyonel hizmet veren Çınar Akademi’yi kurduk. Şu anda çocuklarımız çok memnun. Geçen sene öğrenciler yüzde 90 oranında istediği bölümlere yerleşti. Yeni dönem de bu akademileri çoğaltıp daha fazla çocuğumuza hizmet etmeyi düşünüyoruz. Mahallelerde ücretsiz LGS kurslarına başladık. Hem ortaokul hem de lise sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrencilere ücretsiz bir şekilde dershane ortamı oluşturuyoruz.

“KREŞLERDE NİTELİKLİ HİZMET VERİYORUZ”

Göreve geldiğimizde kreşimiz yoktu. Şu anda Allah’a şükür 4’üncüsü bitmek üzere. 2 tanesi aktif 2 tanesi de çok yakında bitecek. 5’incisin de Yenimahalle’de temelini atacağız. Kreşlerimiz çocuklara sunduğumuz en önemli hizmetlerden. Çok nitelikli ve kaliteli hizmet veriyoruz. Yine öğrenciler için Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni açtık. Belsa Gençli Sokağı yaptık. İçerisinde YouTube Stüdyosu, İstihdam Ofisi ve Talk&Smile Cafe var.

BESLENME SAATİ PROJESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

En önemsediğimiz işlerden bir tanesi Beslenme Saati projemiz. Kaymakam Bey projeyi destekliyor. Milli Eğitim’e defalarca gittik. Her bir okulda her çocuğumuza ayırt etmeden günde bir öğün ücretsiz yemek sunmaya hazırız Çok profesyonel bir Aşevimiz var. Bir de mobil Aşevimiz var. Okulların ayağına ücretsiz bir öğün yemek getirmeye hazırız.

“HİÇBİR AYRIM YAPMADAN”

Onaylı, ruhsatlı mutfağımız var. Gıda mühendisimiz tarafından yemeklerimiz denetleniyor. Fakat protokol yapılmadığı için her okula ulaşamıyoruz. Şu anda 3 tane okulumuza bu hizmeti götürüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan her çocuğumuza veriyoruz. Sağlıklı beslenmelerini önemsiyoruz. Çocukların alması gereken proteini, vitamini ölçerek hazırlıyoruz.

“CİDDİ BİR İHTİYAÇ GİDERİLİYOR”

Tek tek okulları ziyaret edip bu hizmeti vermek istediğimizi anlattık. Fakat yol kat edemedik. O yüzden okul aile birliklerine bunları anlatmaya çalışıyoruz. Eğer isterseniz biz sizlerin çocuklarınıza da bu hizmeti sunmaya hazırız. Bu çok titiz davrandığımız işlerden bir tanesi. Böylesi zor ekonomik koşullardan çocukların sağlıklı beslenmeleri ve derslerine odaklanmaları adına çok kıymetli bir hizmet. Bu hizmeti verdiğimiz okullarda ciddi bir ihtiyaç gideriliyor.

“ADİL VE EŞİT BİR ŞEKİLDE”

Okul Hizmet Masamız ile okullarımıza ciddi destekler veriyoruz. Kütüphane, müzik sınıfı ya da tadilat gibi işleri yapmaya gayret ediyoruz. Akıl zekâ oyunları, kodlama sınıfları kurmaya çalışıyoruz. Okullar bizim sorumluluk alanımız değil fakat gerçekten okulların fiziki ve teknik ihtiyaçlarını gidermek adına var gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz. İmkânlarımızın el vermediği durumlar olabilir. Samimiyetle söylüyorum ki imkânlarımızı eşit ve adil bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Sizleri, çocuklarınızı ve onların eğitimlerini önemsiyoruz.

“İNSANLARA DOKUNUYORUZ”

Bu konuda ben de bir anne duygusuyla hareket ediyorum. Makamlar gelir geçer. Bu yetkilerde bir insana bile faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bize. Bizim en çılgın projelerimiz sosyal belediyecilik anlamında insana dokunan projeler. Toplumun her kesimine dokunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÜRETMEYİ SEVİYORUZ”

Konuşmasında üretime de dikkat çeken Başkan Hürriyet, “Biz üreten, üretmeyi seven bir belediyeyiz. Türkiye ancak üretimle kalkınır. En zengin varlığımız toprağımız. O yüzden de üretime, üreticiye destek vermek ve farkındalığı da yükseltmek için bütün boş arazilerimizi ekiyoruz. Buğday, çilek, aronya, dut bahçeleri, sebze, meyve, lavanta gibi birçok ürün üretiyoruz. Hasadımızı halkımızla paylaşıyoruz. Gübre destekleri veriyoruz. Aynı zamanda öz gücümüzle mantar serası kurduk. O serada her sene 3 sezon da mantar üretiyoruz. Bu ürettiğimiz istiridye mantarını halkımızla paylaşıyoruz. O küçücük seradan tonlarca mantar çıkıyor” ifadelerini kullandı.